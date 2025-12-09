Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 12:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 12:20
74
0

Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски

Для этого нигерийцу нужно забить хотя бы один гол в ворота монегасков

09 декабря 2025, 12:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 12:20
74
0
Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард Галатасарая Виктор Осимхен находится в одном шаге от повторения еврокубкового достижения Роберта Левандовски по количеству матчей подряд с забитыми мячами.

В активе Осимхена сейчас серия из 8 игр с забитыми мячами. Рекорд Роберта Левандовски – 9 матчей (ноябрь 2020 – ноябрь 2021).

Повторить достижение поляка нигериец попробует в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором Галатасарай сыграет против Монако.

Голевая серия Виктора Осимхена за Галатасарай в еврокубках (8 матчей, 12 голов)

  • Аякс – хет-трик
  • Буде-Глимт – дубль
  • Ливерпуль – гол
  • АЗ – гол
  • Аякс – гол
  • Динамо Киев – гол
  • АЗ – гол
  • Тоттенхэм Хотспур – дубль
По теме:
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Новая волна расследования ставок в турецком футболе привела к 35 арестам
статистика Лига чемпионов Монако Галатасарай Виктор Осимхен Роберт Левандовски
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08 декабря 2025, 19:32 1
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб

МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
Футбол | 09 декабря 2025, 10:39 0
МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»
МАЛИНОВСКИЙ: «582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, сломал проклятие»

Украинский полузащитник «Дженоа» забил гол в ворота «Удинезе»

ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Футбол | 09.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08.12.2025, 19:49
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Футзал | 08.12.2025, 14:34
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 30
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем