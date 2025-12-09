Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Для этого нигерийцу нужно забить хотя бы один гол в ворота монегасков
Нигерийский форвард Галатасарая Виктор Осимхен находится в одном шаге от повторения еврокубкового достижения Роберта Левандовски по количеству матчей подряд с забитыми мячами.
В активе Осимхена сейчас серия из 8 игр с забитыми мячами. Рекорд Роберта Левандовски – 9 матчей (ноябрь 2020 – ноябрь 2021).
Повторить достижение поляка нигериец попробует в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором Галатасарай сыграет против Монако.
Голевая серия Виктора Осимхена за Галатасарай в еврокубках (8 матчей, 12 голов)
- Аякс – хет-трик
- Буде-Глимт – дубль
- Ливерпуль – гол
- АЗ – гол
- Аякс – гол
- Динамо Киев – гол
- АЗ – гол
- Тоттенхэм Хотспур – дубль
Victor Osimhen is one goal away from matching Robert Lewandowski's record for goals in 9️⃣ consecutive European games! Can the Nigerian make it nine on the bounce? pic.twitter.com/5tkUn82zbM— Flashscore.com (@Flashscorecom) December 9, 2025
