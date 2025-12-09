Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски

Нигерийский форвард Галатасарая Виктор Осимхен находится в одном шаге от повторения еврокубкового достижения Роберта Левандовски по количеству матчей подряд с забитыми мячами.

В активе Осимхена сейчас серия из 8 игр с забитыми мячами. Рекорд Роберта Левандовски – 9 матчей (ноябрь 2020 – ноябрь 2021).

Повторить достижение поляка нигериец попробует в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором Галатасарай сыграет против Монако.

Голевая серия Виктора Осимхена за Галатасарай в еврокубках (8 матчей, 12 голов)

Аякс – хет-трик

Буде-Глимт – дубль

Ливерпуль – гол

АЗ – гол

Аякс – гол

Динамо Киев – гол

АЗ – гол

Тоттенхэм Хотспур – дубль