Тренер клуба УПЛ: «Это шок для нас. Мы уже не будем такими, как раньше»

Помощник главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко эмоционально прокомментировал смерть наставника команды, Владимира Сысенко.

«Это шок для нас был, конечно. Это человек… Он был не главным тренером СК Полтава – он был самим СК Полтава. Время разделилось на «до» и «после» вчерашнего дня. СК Полтава уже никогда не будет такой командой, какой была до его смерти

Это человек, взявший и выведший команду за 5 лет с чемпионата области в УПЛ. Его команда обыграла чемпиона Украины, Динамо, на выезде. Это был большой человек и большой тренер. Нам его очень не хватает. К сожалению, мы не смогли сегодня почтить его память победой», – сказал Игорь.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.