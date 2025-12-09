Реал лихорадит. Нестабильная серия: под Хаби Алонсо зашаталось кресло

После нестабильной серии результатов мадридский Реал оказался под серьезным давлением. Будущее главного тренера Хаби Алонсо вызывает вопросы. Команда галактикос теряла очки как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов, демонстрируя нестабильную игру.

Последний тур Ла Лиги принёс мадридцам обидное поражение от Сельты (0:2). Перед этим Реал обыграл Атлетик (3:1), но не смог выиграть у Жироны (1:1). До того были ничьи с Эльче (2:2) и Райо Вальекано (0:0).

В сумме за 5 туров Ла Лиги Реал взял лишь 6 очков. Такие результаты усилили критику в адрес команды и коуча Хаби Алонсо.

В Лиге чемпионов поражение от Ливерпуля (0:1) сменилось победой над Олимпиакосом (4:3), в которой Реал едва удержал победу в драматичном матче. Хотя 12 очков из 15 оставляют хорошие шансы на выход напрямую в 1/8 финала ЛЧ.

Кресло под Хаби Алонсо снова зашаталось, и он может быть уволен в случае поражения от Ман Сити в игре 6-го тура ЛЧ, которая должна состояться 10 октября в Мадриде.

