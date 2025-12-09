Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в новом клубе
Тренер возглавит «Нефтчи»
Юрий Вернидуб уже в ближайшее время станет новым главным тренером «Нефтчи».
По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны согласовали контракт, рассчитанный на полтора года. По словам источника, украинский тренер смог договориться о солидных финансовых условиях – его зарплата будет составлять около 50 тысяч долларов в месяц.
В то же время журналист отметил, что сам Вернидуб сначала предлагал вариант с коротким «тестовым» контрактом на полгода, чтобы завершить сезон.
Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.
