  Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в новом клубе
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 14:17
Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в новом клубе

Тренер возглавит «Нефтчи»

ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб уже в ближайшее время станет новым главным тренером «Нефтчи».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны согласовали контракт, рассчитанный на полтора года. По словам источника, украинский тренер смог договориться о солидных финансовых условиях – его зарплата будет составлять около 50 тысяч долларов в месяц.

В то же время журналист отметил, что сам Вернидуб сначала предлагал вариант с коротким «тестовым» контрактом на полгода, чтобы завершить сезон.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.

Нефтчи Баку Юрий Вернидуб назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу ТаТоТаке
