Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в новом клубе

Юрий Вернидуб уже в ближайшее время станет новым главным тренером «Нефтчи».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны согласовали контракт, рассчитанный на полтора года. По словам источника, украинский тренер смог договориться о солидных финансовых условиях – его зарплата будет составлять около 50 тысяч долларов в месяц.

В то же время журналист отметил, что сам Вернидуб сначала предлагал вариант с коротким «тестовым» контрактом на полгода, чтобы завершить сезон.

