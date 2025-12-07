Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь
Другие новости
07 декабря 2025, 02:21 |
391
0

ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь

Элеонора Инкардона приковывает внимание...

07 декабря 2025, 02:21 |
391
0
ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание болельщиков Серии А.

В Instagram она выложила новое сторис, продемонстрировав свою впечатляющую фигуру.

«Наконец-то первый день отдыха после недель без пауз. Конечно же, я сразу побежала в зал», – написала Инкардона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На снимке журналистка в спортивном топе показывает подтянутый пресс и эффектные формы.

Многие отмечают, что Инкардона держит себя в форме не хуже некоторых футболистов.

По теме:
ФОТО. Ностальгия дня. Шевченко встретился с легендами Милана
Фиаско. Аталанта проиграла команде, которая не выигрывала с лета 2025 года
Важная победа. Интер разгромил сенсацию сезона и стал лидером Серии A
фото lifestyle девушки Элеонора Инкардона чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 6
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 07 декабря 2025, 00:56 0
Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 7 декабря и начнется в 15:00 по Киеву

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 06.12.2025, 23:59
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
05.12.2025, 08:28 3
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 7
Бокс
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем