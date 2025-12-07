ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание болельщиков Серии А.

В Instagram она выложила новое сторис, продемонстрировав свою впечатляющую фигуру.

«Наконец-то первый день отдыха после недель без пауз. Конечно же, я сразу побежала в зал», – написала Инкардона.

На снимке журналистка в спортивном топе показывает подтянутый пресс и эффектные формы.

Многие отмечают, что Инкардона держит себя в форме не хуже некоторых футболистов.