ФОТО. Итальянская журналистка показала роскошную грудь
Элеонора Инкардона приковывает внимание...
Итальянская журналистка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание болельщиков Серии А.
В Instagram она выложила новое сторис, продемонстрировав свою впечатляющую фигуру.
«Наконец-то первый день отдыха после недель без пауз. Конечно же, я сразу побежала в зал», – написала Инкардона.
На снимке журналистка в спортивном топе показывает подтянутый пресс и эффектные формы.
Многие отмечают, что Инкардона держит себя в форме не хуже некоторых футболистов.
