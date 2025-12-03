Бывший игрок Челси стал лицом оператора на Кубке африканских наций
Саломон Калу будет публиковать аналитику и контент во время турнира
Duelbits назначила бывшего нападающего сборной Кот-д’Ивуара и «Челси» Саломона Калу футбольным послом Кубка африканских наций 2025 года в Марокко.
В рамках соглашения Калу будет предоставлять аналитику турнира, еженедельный контент, комментарии и участвовать в акциях и розыгрышах бренда в социальных сетях. Турнир станет первым Кубком африканских наций в Марокко с 1988 года.
Калу провел 93 матча за сборную Кот-д’Ивуара и выиграл Кубок африканских наций 2015 года. Его клубная карьера включала титулы с «Челси» и выступления в Нидерландах, Франции, Германии и Бразилии.
Duelbits отметила, что назначение Калу поддержит расширенное футбольное освещение турнира и является частью подготовки к более широкому футбольному графику в 2026 году.
