Бывший игрок Челси стал лицом оператора на Кубке африканских наций

Duelbits назначила бывшего нападающего сборной Кот-д’Ивуара и «Челси» Саломона Калу футбольным послом Кубка африканских наций 2025 года в Марокко.

В рамках соглашения Калу будет предоставлять аналитику турнира, еженедельный контент, комментарии и участвовать в акциях и розыгрышах бренда в социальных сетях. Турнир станет первым Кубком африканских наций в Марокко с 1988 года.

Калу провел 93 матча за сборную Кот-д’Ивуара и выиграл Кубок африканских наций 2015 года. Его клубная карьера включала титулы с «Челси» и выступления в Нидерландах, Франции, Германии и Бразилии.

Duelbits отметила, что назначение Калу поддержит расширенное футбольное освещение турнира и является частью подготовки к более широкому футбольному графику в 2026 году.

В Украине легализуют лотерейный бизнес через конкурс лицензий