Хосеп ГВАРДИОЛА: «Что тут скажешь? Это возможно только в АПЛ»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после безумной победы «горожан» над Фулхэмом (5:4) в 14 туре Английской Премьер-лиги.

«Что тут скажешь? Это возможно только в этой лиге. Первый тайм мы сыграли хорошо, хоть и пропустили в конце. Второй тайм начали хорошо, но после счета 5:2 немного сдали. Все голы были одинаковыми: не защищались на линии штрафной, защищались с тревогой. У Фулхэма фантастическая команда, игроки, вышедшие в стартовом составе и со скамейки запасных. Мы принимаем этот важный матч. Набираем три очка и идем вперед.

Мы выиграли со счётом 5:4. Игра была исключительной к счету 5:2. Иногда такое случается, потому что соперники тоже играют.

Отрыв от Арсенала? Нам нужно подталкивать игроков вперед, но у нас есть много хорошего — прессинг, моменты. В футболе невозможно постоянно контролировать все 90 минут, и шаг за шагом мы будем прогрессировать», – сказал испанец.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.