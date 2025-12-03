Шон ДАЙЧ: «Зинченко вернулся в основную группу Ноттингем Форест»

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко полностью восстановился после травмы и уже начал работу с основной группой.

Футболист провел свой первый полноценный тренировочный день и теперь постепенно будет возвращаться к привычному ритму занятий.

Команда «лесников» в течение последних недель оставалась без ряда игроков основы, поэтому возвращение Зинченко ожидалось с нетерпением.

Тренер Шон Дайч рассказал: «Дилан Баква только что вернулся к тренировкам, и Зинченко тоже снова работает с группой. Это был его первый тренировочный день, так что им еще нужно вернуться к ежедневной тренировочной рутине».

В этом сезоне 28-летний украинец сыграл 6 матчей за клуб, однако пока что не отмечался результативными действиями.

«Ноттингем Форест» готовится к выездной игре 14-го тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая состоится 3 декабря на стадионе «Молинью».