Шон ДАЙЧ: «Зинченко вернулся в основную группу Ноттингем Форест»
Украинский защитник восстановился после травмы
Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко полностью восстановился после травмы и уже начал работу с основной группой.
Футболист провел свой первый полноценный тренировочный день и теперь постепенно будет возвращаться к привычному ритму занятий.
Команда «лесников» в течение последних недель оставалась без ряда игроков основы, поэтому возвращение Зинченко ожидалось с нетерпением.
Тренер Шон Дайч рассказал: «Дилан Баква только что вернулся к тренировкам, и Зинченко тоже снова работает с группой. Это был его первый тренировочный день, так что им еще нужно вернуться к ежедневной тренировочной рутине».
В этом сезоне 28-летний украинец сыграл 6 матчей за клуб, однако пока что не отмечался результативными действиями.
«Ноттингем Форест» готовится к выездной игре 14-го тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», которая состоится 3 декабря на стадионе «Молинью».
