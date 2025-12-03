Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити сотворил сенсацию, которой не было 68 лет
03 декабря 2025, 05:06 |
Манчестер Сити сотворил сенсацию, которой не было 68 лет

Исторический триллер в АПЛ

«Манчестер Сити» впервые за 68 лет одержал победу в матче чемпионата Англии, в котором пропустил 4 гола.

В 14-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы на выезде обыграла «Фулхэм» со счетом 5:4. «Сити», ведя 3:0 и 5:1, едва сумел удержать такое значительное преимущество.

В последний раз «горожане» выигрывали, пропустив 4 мяча, в декабре 1957 года – тогда «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 5:4.

