Манчестер Сити сотворил сенсацию, которой не было 68 лет
Исторический триллер в АПЛ
«Манчестер Сити» впервые за 68 лет одержал победу в матче чемпионата Англии, в котором пропустил 4 гола.
В 14-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы на выезде обыграла «Фулхэм» со счетом 5:4. «Сити», ведя 3:0 и 5:1, едва сумел удержать такое значительное преимущество.
В последний раз «горожане» выигрывали, пропустив 4 мяча, в декабре 1957 года – тогда «Манчестер Сити» победил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 5:4.
4-5 - Manchester City conceded four goals and won a league game for the first time since December 1957 against Sheffield Wednesday (also 5-4). Bonkers. pic.twitter.com/I1mj3pof8n— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2025
