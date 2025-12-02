ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера покидает литовский Шяуляй

Литовский «Шяуляй» официально объявил о прощании с 31-летним украинским правым фулбеком Евгением Ефремовым.

Сообщается, что у украинского легионера истек срок действия контракта, и после трех лет в клубе он покидает его ряды.

Всего за «Шяуляй» Ефремов провел 59 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

С лета минувшего года украинец перестал быть важной фигурой в команде, так как получил травму крестообразных связок колена и с тех пор так полноценно и не восстановился.

Евгений Ефремов является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду «оранжево-черных» не играл. В Украине он защищал цвета «Мариуполя», «Колоса» и «Оболони».