02 декабря 2025, 22:06 |
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера покидает литовский Шяуляй

У Евгения Ефремова завершился контракт

siauliufa.lt. Евгений Ефремов

Литовский «Шяуляй» официально объявил о прощании с 31-летним украинским правым фулбеком Евгением Ефремовым.

Сообщается, что у украинского легионера истек срок действия контракта, и после трех лет в клубе он покидает его ряды.

Всего за «Шяуляй» Ефремов провел 59 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

С лета минувшего года украинец перестал быть важной фигурой в команде, так как получил травму крестообразных связок колена и с тех пор так полноценно и не восстановился.

Евгений Ефремов является воспитанником академии «Шахтера», однако за первую команду «оранжево-черных» не играл. В Украине он защищал цвета «Мариуполя», «Колоса» и «Оболони».

