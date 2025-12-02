Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ

ЛНЗ заинтересован в трансфере Егора Твердохлиба из «Кривбаса».

Как сообщает Футбол 24, черкасский клуб готов сделать предложение по полузащитнику уже в январе. Детали возможного трансфера источник не называет.

Егор выступает за «Кривбас» с января 2024 года и завоевал с клубом бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24.

В текущей кампании Твердохлиб сыграл за «Кривбас» 13 матчей, в которых забил пять голов.

Контракт Твердохлиба с криворожцами действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В настоящее время ЛНЗ находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ с 29 очками, а «Кривбас» занимает пятую строчку с 22 очками.