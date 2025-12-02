МАРЕСКА: «Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 декабря 2025, 17:22 | Обновлено 02 декабря 2025, 17:23
0

Тренер «Челси» похвалил Риса Джеймса

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру капитана команды Риса Джеймса:

«Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч, но это сложно для него. Он может играть в обороне и полузащите, хотя всю жизнь он был фланговым защитником. Он может отлично действовать на обеих позициях. Когда мы выпускаем его в центре поля, мы хотим видеть от него больше физической силы в полузащите. Все зависит от плана на игру, но он одинаково стабильно играет на обеих позициях».

В текущем сезоне Джеймс провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

Ранее Энцо Мареска раскритиковал решение судьи после удаления Мойзеса Кайседо в матче с «Арсеналом».

Энцо Мареска Челси Рис Джеймс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Челси
