МАРЕСКА: «Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч»
Тренер «Челси» похвалил Риса Джеймса
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру капитана команды Риса Джеймса:
«Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч, но это сложно для него. Он может играть в обороне и полузащите, хотя всю жизнь он был фланговым защитником. Он может отлично действовать на обеих позициях. Когда мы выпускаем его в центре поля, мы хотим видеть от него больше физической силы в полузащите. Все зависит от плана на игру, но он одинаково стабильно играет на обеих позициях».
В текущем сезоне Джеймс провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.
Ранее Энцо Мареска раскритиковал решение судьи после удаления Мойзеса Кайседо в матче с «Арсеналом».
