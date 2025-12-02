МАРЕСКА: «Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру капитана команды Риса Джеймса:

«Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч, но это сложно для него. Он может играть в обороне и полузащите, хотя всю жизнь он был фланговым защитником. Он может отлично действовать на обеих позициях. Когда мы выпускаем его в центре поля, мы хотим видеть от него больше физической силы в полузащите. Все зависит от плана на игру, но он одинаково стабильно играет на обеих позициях».

В текущем сезоне Джеймс провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

