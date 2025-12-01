ВИДЕО. Полтава открыла счет в первом матче Костюка во главе Динамо
Забитым мячом в конце первого тайма отличился Владимир Одарюк
В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 45+1-й минуте гостевая команда сенсационно вышла вперед.
Счет в первом матче Игоря Костюка во главе «Динамо» открыл нападающий «Полтавы» Владимир Одарюк, реализовав момент с убийственной позиции.
