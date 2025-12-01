ВИДЕО. Полтава открыла счет в первом матче Костюка во главе Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 16:27 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:29
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 45+1-й минуте гостевая команда сенсационно вышла вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в первом матче Игоря Костюка во главе «Динамо» открыл нападающий «Полтавы» Владимир Одарюк, реализовав момент с убийственной позиции.

ВИДЕО. Полтава открыла счет в первом матче Костюка во главе Динам

Владимир Одарюк видео голов и обзор Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
