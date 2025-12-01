Экс-защитник сборной Франции: «Забарный будет совершать ошибки, но...»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 декабря 2025, 16:13
Гаэль Клиши – об украинском защитнике ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Клиши поделился мнением об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Новым игрокам, например, тому, кто перешел из «Борнмута», нужно дать время. Я знаю, что в футболе времени мало, но он провел исключительный сезон в АПЛ. Это новый взгляд на футбол, новый способ защиты с гораздо большим пространством сзади, потому что в «Борнмуте» этого не было.

Он будет делать ошибки, но с этими ребятами мы сможем выиграть трофеи, потому что Кампос и Луис Энрике пока не допустили серьезных ошибок в подборе игроков», – сказал Клиши в эфире программы After Foot.

Ранее капитан «ПСЖ» Маркиньос оценил уровень Забарного.

Гаэль Клиши ПСЖ Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
