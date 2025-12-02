Один из лучших клубов УПЛ решил избавиться от скандального легионера

Черкасский ЛНЗ хочет продать вингера из Кабо-Верде Эйнела Соареша, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, 27-летний футболист не нужен главному тренеру команды Виталию Пономареву. В том числе это связано с поведением игрока: равнодушием к коллективу, отсутствием самоотдачи.

Сейчас Соареша отстранили от команды и попытаются продать зимой. Рассматривается даже вариант с расторжением контракта.

В сезоне 2025/26 Эйнел Соареш провел 8 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.