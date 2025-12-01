Юрий КОПЫНА: «Для меня это не чужой клуб»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 01:43 |
Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Александрией»

ФК Александрия

Защитник львовского «Руха» Юрий Копина прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 14-го тура УПЛ:

«Команда потратила много сил, ведь играла на тяжелом поле. В этом матче была борьба до последней минуты, поэтому все очень довольны, что «Рух» везет домой три очка.

«Александрия» для меня не чужой клуб, и всегда приятно возвращаться сюда. В составе «горожан» много футболистов, с которыми я раньше играл в одной команде. Поэтому для меня был дополнительный стимул одержать победу в этом поединке.

Моя замена это скорее перестраховка. Недавно я получил травму, и чтобы не было рецидива, решили, что лучше провести замену. Я играю на той позиции, где нужен команде и где меня видит тренерский штаб. Мы играли с одним опорным и двумя полузащитниками, которые располагались выше, поэтому можно сказать, что я располагался ближе к атаке.

Вся команда хочет, чтобы в турнирной таблице «Рух» находился как можно дальше от зоны вылета и переходных матчей. Мы постараемся добиться положительного результата в следующих матчах, чтобы улучшить свое турнирное положение».

Юрий Копына чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
