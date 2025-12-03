Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 22:32 |
Легенда Динамо через несколько дней усилит команду Костюка

Ярмоленко вернется через 7-10 дней

03 декабря 2025, 22:32 |
Легенда Динамо через несколько дней усилит команду Костюка
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Пока тренер не может рассчитывать на лидера киевлян Андрея Ярмоленко. Пока вингер тренируется по индивидуальной программе – его возвращение в общую группу ожидается в течение недели.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

