Украина. Премьер лига03 декабря 2025, 22:32 |
1481
0
Легенда Динамо через несколько дней усилит команду Костюка
Ярмоленко вернется через 7-10 дней
03 декабря 2025, 22:32 |
1481
0
Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».
Пока тренер не может рассчитывать на лидера киевлян Андрея Ярмоленко. Пока вингер тренируется по индивидуальной программе – его возвращение в общую группу ожидается в течение недели.
Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 9
Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб
Футбол | 03 декабря 2025, 19:44 12
Проблемы Полтавы
Бокс | 03.12.2025, 18:35
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Футбол | 03.12.2025, 22:14
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 17:36 1
02.12.2025, 14:29 22
01.12.2025, 19:04 9
03.12.2025, 03:02
01.12.2025, 18:38 7
02.12.2025, 23:29 4
02.12.2025, 06:23 31
02.12.2025, 20:19 2