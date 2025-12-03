Легенда Динамо через несколько дней усилит команду Костюка

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Пока тренер не может рассчитывать на лидера киевлян Андрея Ярмоленко. Пока вингер тренируется по индивидуальной программе – его возвращение в общую группу ожидается в течение недели.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.