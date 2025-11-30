Виталий РОМАН: «Приятно забить гол. Я решился на удар»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 14-го тура УПЛ:

«Это была очень важная для нас игра. Можно сказать, что это был поединок за «шесть очков», ведь и «Рух», и «Александрия» сейчас находятся внизу турнирной таблицы. При такой игре на таком поле на первый план вышли бойцовские качества.

Приятно забить гол, уже второй в сезоне. Я понимал, что в том эпизоде нужно было либо бить по воротам, либо отдавать передачу, и я решился на удар. Хорошо, что мяч оказался в сетке. Надеюсь, что удастся приносить пользу команде и в дальнейшем.

В конце матча меня начали хватать судороги, ведь в Александрии очень тяжелое поле, а я, возможно, еще не готов на все сто процентов. Марко Сапуга даже сигнализировал тренерам, что нужна будет замена. Но все же я сумел дотерпеть, а команда добилась необходимого для себя результата.

Такие победы всегда добавляют уверенности. Думаю, мы продолжим работать не сбавляя оборотов и постараемся набрать очки и в остальных матчах, которые остались до конца этого года».