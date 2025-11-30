16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?

30 ноября три матча Английской Премьер-лиги 2025/26 начнутся в нестандартное время – в 16:05 по Киеву (14:05 в Великобритании).

Все дело в телетрансляциях и Кристал Пэлас, который в этом сезоне играет по четвергам в Лиге конференций.

Изначально поединок Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед (транслятор в Британии – TNT Sports) был запланирован на 29 ноября в 14:30 по Киеву – стандартный слот для матча-открытия игрового дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Но из-за того, что орлы в четверг (27 числа) играли в Лиге конференций (поражение Страсбургу 1:2), встречу пришлось перенести на воскресенье.

Три матча, заранее поставленных в расписание 13-го тура АПЛ на 30 ноября в 16:00 (Астон Вилла – Вулверхэмптон, Вест Хэм – Ливерпуль, Ноттингем Форест – Брайтон), транслятором которых является Sly Sports, пришлось сдвигать на пять минут, дабы избежать возможной накладки.

Пэлас и МЮ в воскресенье начали в наиболее ранее возможное время (в 14:00) и потенциально могут закончить игру в 16:00.

Поскольку Sky Sports транслирует все матчи в этом временном слоте (16:00), а не только один, как это было раньше, старт всех трех игр был отложен на пять минут.

Расписание матчей 13-го тура АПЛ на 30 ноября