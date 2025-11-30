Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?
Англия
30 ноября 2025, 15:06 |
543
0

16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?

Все из-за Кристал Пэлас и телетрансляций

30 ноября 2025, 15:06 |
543
0
16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября три матча Английской Премьер-лиги 2025/26 начнутся в нестандартное время – в 16:05 по Киеву (14:05 в Великобритании).

Все дело в телетрансляциях и Кристал Пэлас, который в этом сезоне играет по четвергам в Лиге конференций.

Изначально поединок Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед (транслятор в Британии – TNT Sports) был запланирован на 29 ноября в 14:30 по Киеву – стандартный слот для матча-открытия игрового дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Но из-за того, что орлы в четверг (27 числа) играли в Лиге конференций (поражение Страсбургу 1:2), встречу пришлось перенести на воскресенье.

Три матча, заранее поставленных в расписание 13-го тура АПЛ на 30 ноября в 16:00 (Астон Вилла – Вулверхэмптон, Вест Хэм – Ливерпуль, Ноттингем Форест – Брайтон), транслятором которых является Sly Sports, пришлось сдвигать на пять минут, дабы избежать возможной накладки.

Пэлас и МЮ в воскресенье начали в наиболее ранее возможное время (в 14:00) и потенциально могут закончить игру в 16:00.

Поскольку Sky Sports транслирует все матчи в этом временном слоте (16:00), а не только один, как это было раньше, старт всех трех игр был отложен на пять минут.

Расписание матчей 13-го тура АПЛ на 30 ноября

По теме:
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Английская Премьер-лига расписание чемпионат Англии по футболу телетрансляции Sky Sports Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Астон Вилла Вулверхэмптон Вест Хэм Ливерпуль Вест Хэм - Ливерпуль Ноттингем Форест Брайтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30 ноября 2025, 08:29 4
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика

29 ноября орлы вместе с украинцами переиграли соперников со счетом 2:1

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 0
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Матч Жирона – Реал. Прогнозы на 14-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 30.11.2025, 14:23
Матч Жирона – Реал. Прогнозы на 14-й тур Ла Лиги 2025/26
Матч Жирона – Реал. Прогнозы на 14-й тур Ла Лиги 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 19
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем