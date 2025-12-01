Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуринью решил рискнуть украинцем
Португалия
01 декабря 2025, 20:54 | Обновлено 01 декабря 2025, 21:37
2962
0

Жозе Моуринью решил рискнуть украинцем

Тренер – об изменении позиции Судакова в последнем матче

01 декабря 2025, 20:54 | Обновлено 01 декабря 2025, 21:37
2962
0
Жозе Моуринью решил рискнуть украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на примере Георгия Судакова рассказал, как рисковал в последнем победном матче против клуба «Насьональ».

«Я пошел на риск, и команда этот риск поддержала. Судаков начал игру на левом фланге, затем переместился на позицию десятого номера, а в последние 15 минут, после выхода Шельдерупа, сместился уже к роли восьмерки. Это хороший пример того, насколько преданно ребята работают», – сказал Моуринью.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

По теме:
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
ВИДЕО. Милота дня. Трубин показал своего домашнего любимца
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Жозе Моуриньо Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01 декабря 2025, 08:40 22
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет

Александр Козлов также покинул киевский клуб

КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
Футбол | 01 декабря 2025, 19:31 1
КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»

Коуч «Динамо» рассказал, что говорил подопечным после первого тайма с «Полтавой»

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Футбол | 01.12.2025, 17:45
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 19
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем