Жозе Моуринью решил рискнуть украинцем
Тренер – об изменении позиции Судакова в последнем матче
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на примере Георгия Судакова рассказал, как рисковал в последнем победном матче против клуба «Насьональ».
«Я пошел на риск, и команда этот риск поддержала. Судаков начал игру на левом фланге, затем переместился на позицию десятого номера, а в последние 15 минут, после выхода Шельдерупа, сместился уже к роли восьмерки. Это хороший пример того, насколько преданно ребята работают», – сказал Моуринью.
Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».
