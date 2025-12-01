Жозе Моуринью решил рискнуть украинцем

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью на примере Георгия Судакова рассказал, как рисковал в последнем победном матче против клуба «Насьональ».

«Я пошел на риск, и команда этот риск поддержала. Судаков начал игру на левом фланге, затем переместился на позицию десятого номера, а в последние 15 минут, после выхода Шельдерупа, сместился уже к роли восьмерки. Это хороший пример того, насколько преданно ребята работают», – сказал Моуринью.

