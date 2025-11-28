Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 ноября 2025, 14:06
«Это не футбол уровня Шахтёра». Реакция фанов на победу в Дублине

Команда Арды Турана со счетом 2:1 обыграла «Шемрок Роверс»

«Это не футбол уровня Шахтёра». Реакция фанов на победу в Дублине
ФК Шахтер

В четверг, 27 ноября, «Шахтер» провел матч четвертого тура Лиги конференций. «Горняки» одержали победу над ирландским клубом «Шемрок Роверс».

«Шахтер» открыл счет в середине первого тайма, а на 77-й минуте закрепил свое преимущество. «Горняки» забили и третий мяч, но гол не засчитали из-за офсайда.

«Шемрок Роверс» смог сократить отставание. Команда бросилась спасать матч, однако «Шахтер» удержал победный счет.

Болельщиков результат порадовал. При этом они хотели бы более уверенной победы.

Vanya: Да ты что, от 3:0 до 2:1, снова валидол.

Саша К: Будто игру с Абердином пересмотрел. Но ладно, главное победа!

mykola: Не разгром – но все же, молодцы. С давлением в начале таймов справились, и в целом игра была под контролем + 16 часов дороги. Отмененный гол из-за активного офсайда – лишь субъективное мнение рефери, вспомнить только Металлист и ДК.. Тобиас и Элиас МВП.

Денис: Фесюн самое слабое звено в этой команде. Не уровень Шахтера!

Рома Шедоу: Отбились от дворовой команды это не футбол уровня Шахтёра.

Y.Shamanskyi: 3 очка и 3 очка. Норм. Валидально, но там и судья чудила, и Фесюн привез.

bod: Бондар МВП – два раза спас пустые ворота. Если бы не он, счет мог бы быть 2:3.

Александр: Один гол все-таки ветром задуло. Три очка и ладно.

SHKD: Давайте объективно. Выиграли – выиграли, какие вопросы? 3 очка наши + состав и Фесюн...

Максим Ильин: Надо за такую штрафовать, это невозможно смотреть... хоть и победили.

Сергей Турчак Источник: Telegram
