Матвиенко провел 70-й матч как капитан Шахтера
Юбилейной игра с ирландцами стала и для Артема Бондаренко
«Шахтер» на матч с «Шемрок Роверс» (2:1) 70-й раз в истории вывел 29-летний защитник Николай Матвиенко. Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 46 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 19 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 44 победы, 14 встреч завершил вничью, 11 проиграл.
К слову, юбилейной игра с ирландцами оказалась и для Артема Бондаренко, который провел 150-й матч за «Шахтер». 102 раза он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 38 - в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. Ну а Егор Назарина стал автором 70-го гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 30-го в гостях, 20-го для наших клубов в еврокубковых баталиях с командами из Ирландии и 60-го для оранжево-черных во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 35, КУ – 2, ЕК– 23).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
238
|
26
|
9
|
93
|
366
|
2.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
139
|
22
|
–
|
35
|
199
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
78
|
3
|
1
|
25
|
107
|
4.
|
Сергей ПОПОВ
|
77
|
8
|
-
|
18
|
103
|
5.
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
73
|
13
|
-
|
11
|
97
|
6.
|
ТАЙСОН
|
52
|
11
|
1
|
19
|
83
|
7.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
46
|
5
|
-
|
19
|
70
|
8.
|
Андрей ПЯТОВ
|
28
|
2
|
2
|
13
|
45
|
9.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
32
|
5
|
-
|
4
|
41
|
10.
|
Евгений ДРАГУНОВ
|
32
|
8
|
-
|
-
|
40
|
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
26
|
11
|
-
|
3
|
40
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник киевского клуба отправлен в отставку вместе с тренерским штабом
Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало