Лига конференций
28 ноября 2025, 12:48 | Обновлено 28 ноября 2025, 13:02
38
0

Матвиенко провел 70-й матч как капитан Шахтера

Юбилейной игра с ирландцами стала и для Артема Бондаренко

Матвиенко провел 70-й матч как капитан Шахтера
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

«Шахтер» на матч с «Шемрок Роверс» (2:1) 70-й раз в истории вывел 29-летний защитник Николай Матвиенко. Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 46 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 19 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 44 победы, 14 встреч завершил вничью, 11 проиграл.

К слову, юбилейной игра с ирландцами оказалась и для Артема Бондаренко, который провел 150-й матч за «Шахтер». 102 раза он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 38 - в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. Ну а Егор Назарина стал автором 70-го гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 30-го в гостях, 20-го для наших клубов в еврокубковых баталиях с командами из Ирландии и 60-го для оранжево-черных во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 35, КУ – 2, ЕК– 23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

35

199

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

78

3

1

25

107

4.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

5.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Николай МАТВИЕНКО

46

5

-

19

70

8.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

9.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

10.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

цифры и факты Николай Матвиенко Лига конференций Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
