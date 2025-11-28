Матвиенко провел 70-й матч как капитан Шахтера

«Шахтер» на матч с «Шемрок Роверс» (2:1) 70-й раз в истории вывел 29-летний защитник Николай Матвиенко. Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 46 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 19 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В капитанских матчах Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 44 победы, 14 встреч завершил вничью, 11 проиграл.

К слову, юбилейной игра с ирландцами оказалась и для Артема Бондаренко, который провел 150-й матч за «Шахтер». 102 раза он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 38 - в еврокубках и 10 – в Кубке Украины. Ну а Егор Назарина стал автором 70-го гола украинских клубов в Лиге конференций, в том числе 30-го в гостях, 20-го для наших клубов в еврокубковых баталиях с командами из Ирландии и 60-го для оранжево-черных во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 35, КУ – 2, ЕК– 23).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 238 26 9 93 366 2. Анатолий ТИМОЩУК 139 22 – 35 199 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 78 3 1 25 107 4. Сергей ПОПОВ 77 8 - 18 103 5. Валерий КРИВЕНЦОВ 73 13 - 11 97 6. ТАЙСОН 52 11 1 19 83 7. Николай МАТВИЕНКО 46 5 - 19 70 8. Андрей ПЯТОВ 28 2 2 13 45 9. Игорь ПЕТРОВ 32 5 - 4 41 10. Евгений ДРАГУНОВ 32 8 - - 40 Сергей КОВАЛЕВ 26 11 - 3 40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.