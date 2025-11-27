Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»

Основной защитник Шахтера Валерий Бондарь признал, что ему приятно смотреть на турнирную таблицу УПЛ, где его команда лидирует и опережает принципиального соперника Динамо на 10 очков.

Однако игрок поддерживает киевлян в Лиге конференций.

– С какими ощущениями вы сейчас смотрите на турнирную таблицу УПЛ? И обращаете ли внимание на позиции Динамо?

– Если честно, очень люблю смотреть чемпионаты и турнирную таблицу 15-20-летней давности. Было очень много случаев, когда Шахтер или Динамо выигрывали и имели большое преимущество над соперниками в очках. Это могло быть 9-10 баллов отставания. Но потом в конце чемпионата все менялось.

Поэтому, думаю, что это еще даже не экватор чемпионата. Впереди нас ждет весна, поэтому нужно работать, чтобы сделать максимальный результат в этих трех матчах, оставшихся в чемпионате, и в трех матчах, которые остались в Лиге Конференций. Действительно, приятно смотреть на турнирную таблицу и на первое место Шахтера. Наверное, около полутора лет мы не были на первом месте, и это было не очень приятно.

Что касается Динамо, то буду болеть за них в еврокубках. Очень надеюсь, что они выиграют свой матч в Лиге Конференций и выйдут в плей-офф, но чемпионат есть чемпионат. Там я уже не очень переживаю за Динамо. Да и вообще нужно смотреть на себя.