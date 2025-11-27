Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:23
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»

Бондарь доволен, что команда вернула себе лидерство

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Основной защитник Шахтера Валерий Бондарь признал, что ему приятно смотреть на турнирную таблицу УПЛ, где его команда лидирует и опережает принципиального соперника Динамо на 10 очков.

Однако игрок поддерживает киевлян в Лиге конференций.

– С какими ощущениями вы сейчас смотрите на турнирную таблицу УПЛ? И обращаете ли внимание на позиции Динамо?

– Если честно, очень люблю смотреть чемпионаты и турнирную таблицу 15-20-летней давности. Было очень много случаев, когда Шахтер или Динамо выигрывали и имели большое преимущество над соперниками в очках. Это могло быть 9-10 баллов отставания. Но потом в конце чемпионата все менялось.

Поэтому, думаю, что это еще даже не экватор чемпионата. Впереди нас ждет весна, поэтому нужно работать, чтобы сделать максимальный результат в этих трех матчах, оставшихся в чемпионате, и в трех матчах, которые остались в Лиге Конференций. Действительно, приятно смотреть на турнирную таблицу и на первое место Шахтера. Наверное, около полутора лет мы не были на первом месте, и это было не очень приятно.

Что касается Динамо, то буду болеть за них в еврокубках. Очень надеюсь, что они выиграют свой матч в Лиге Конференций и выйдут в плей-офф, но чемпионат есть чемпионат. Там я уже не очень переживаю за Динамо. Да и вообще нужно смотреть на себя.

Валерий Бондарь Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
