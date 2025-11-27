Лига чемпионов27 ноября 2025, 11:32 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:24
153
0
Маркиньос в составе ПСЖ стал первым, кто сыграл 500 матчей за клуб
Произошло это в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма
27 ноября 2025, 11:32 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:24
153
0
Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос первым в истории клуба сыграл 500 матчей (во всех турнирах).
Произошло это в 5-м туре Лиги чемпионов, в котором Пари Сен-Жермен дома победил Тоттенхэм Хотспур со счетом 5:3.
Теперь бразилец уже на 64 поединка опережает Жан-Марка Пилорже, в активе которого 436 сыгранных матчей в составе ПСЖ.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в составе ПСЖ во всех турнирах
- 500 – Маркиньос (Бразилия)
- 436 – Жан-Марк Пилорже (Франция)
- 416 – Марко Верратти (Италия)
- 380 – Сильвен Арман (ПСЖ)
- 345 – Сафет Сушич (Босния и Герцеговина)
- 343 – Поль Ле Гуэн (Франция)
- 318 – Бернар Лама (Франция)
- 315 – Тиаго Силва (Бразилия)
- 309 – Мустафа Далеб (Алжир)
- 308 – Килиан Мбаппе (Франция)
5⃣0⃣0⃣ Plus que jamais au sommet !@marquinhos_m5 ❤️💙 pic.twitter.com/2wNDiJy0uD— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 26, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2025, 12:24 0
Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 27
Мадридцы одолели «Олимпиакос»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Футбол | 27.11.2025, 07:15
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Комментарии 0
Популярные новости
26.11.2025, 08:24 3
Бокс
27.11.2025, 07:54 1
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
26.11.2025, 05:02 6
25.11.2025, 17:08 20
25.11.2025, 08:12 1