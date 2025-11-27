Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркиньос в составе ПСЖ стал первым, кто сыграл 500 матчей за клуб
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 11:32 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:24
153
0

Маркиньос в составе ПСЖ стал первым, кто сыграл 500 матчей за клуб

Произошло это в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма

27 ноября 2025, 11:32 | Обновлено 27 ноября 2025, 12:24
153
0
Маркиньос в составе ПСЖ стал первым, кто сыграл 500 матчей за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос первым в истории клуба сыграл 500 матчей (во всех турнирах).

Произошло это в 5-м туре Лиги чемпионов, в котором Пари Сен-Жермен дома победил Тоттенхэм Хотспур со счетом 5:3.

Теперь бразилец уже на 64 поединка опережает Жан-Марка Пилорже, в активе которого 436 сыгранных матчей в составе ПСЖ.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в составе ПСЖ во всех турнирах

  • 500 – Маркиньос (Бразилия)
  • 436 – Жан-Марк Пилорже (Франция)
  • 416 – Марко Верратти (Италия)
  • 380 – Сильвен Арман (ПСЖ)
  • 345 – Сафет Сушич (Босния и Герцеговина)
  • 343 – Поль Ле Гуэн (Франция)
  • 318 – Бернар Лама (Франция)
  • 315 – Тиаго Силва (Бразилия)
  • 309 – Мустафа Далеб (Алжир)
  • 308 – Килиан Мбаппе (Франция)
По теме:
Томас ФРАНК: «Я очень доволен игрой»
ВИДЕО. Реакция Арне Слота на очередное разгромное поражение на Энфилде
ЭНРИКЕ о Витинье: «Он потрясающий, такой особенный и неповторимый»
Тоттенхэм ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Тоттенхэм Маркиньос статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 27 ноября 2025, 12:24 0
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2025, 00:01 27
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ

Мадридцы одолели «Олимпиакос»

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Футбол | 27.11.2025, 07:15
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27.11.2025, 08:55
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 1
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
26.11.2025, 05:02 6
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем