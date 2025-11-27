Маркиньос в составе ПСЖ стал первым, кто сыграл 500 матчей за клуб

Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос первым в истории клуба сыграл 500 матчей (во всех турнирах).

Произошло это в 5-м туре Лиги чемпионов, в котором Пари Сен-Жермен дома победил Тоттенхэм Хотспур со счетом 5:3.

Теперь бразилец уже на 64 поединка опережает Жан-Марка Пилорже, в активе которого 436 сыгранных матчей в составе ПСЖ.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в составе ПСЖ во всех турнирах