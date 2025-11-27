Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ромы: «Довбик меня разочаровал, он почти ничего не сделал»
Италия
27 ноября 2025, 02:10
Роберто Пруццо – о форварде сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда «Ромы» Роберто Пруццо поделился мыслями об украинском нападающем римского клуба Артеме Довбике.

«Ему сейчас плохо. Но он меня разочаровал. С Гасперини все нападающие забивали голы сериями. Но он почти ничего не сделал. Тем не менее, он был лучшим бомбардиром Ла Лиги в «Жироне», а в прошлом сезоне забил 17 голов в чемпионате и кубковых турнирах.

Сейчас же он остановился. Так же, как это произошло с Абрахамом, который очень хорошо показал себя только в своем первом сезоне», - сказал бывший футболист в интервью Il Corriere della Sera.

Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).

Сообщалось, что Довбика хочет подписать европейский топ-клуб.

По теме:
ФОТО. Бывшая девушка звезды Реала теперь с футболистом Лацио?
Более 100 тысяч евро: здание известного нападавшего ограбили в Италии
Форвард сборной Украины может перебраться в Милан или Сандерленд
Антон Романенко
