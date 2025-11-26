Перишич стал третьим возрастным автором гола с пенальти в истории ЛЧ
Кто реализовывал одиннадцатиметровые удары в более старшем возрасте, чем хорват?
Хорватский футболист ПСВ Иван Перишич реализовал пенальти в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Он сделал это в возрасте 36 лет и 297 дней. Перишич стал третьим возрастным автором гола с пенальти в ЛЧ.
Рекордсменом турнира на данный момент является испанец Серхио Рамос (37 лет и 257 дней).
Вторым в рейтинге идет другой хорват – Лука Модрич (37 лет и 54 дня).
Самые возрастные авторы гола с пенальти в Лиге чемпионов (в игровое время):
- 37 лет и 257 дней – Серхио Рамос (Испания)
- 37 лет и 54 дня – Лука Модрич (Хорватия)
- 36 лет и 297 дней – Иван Перишич (Хорватия)
36 - Aged 36 years and 297 days, @PSV's Ivan Perisic is the third-oldest player to score a penalty in the UEFA Champions League (excl. shootouts), after Sergio Ramos (37y 257d) and Luka Modric (37y 54d). Calmness. pic.twitter.com/wipBWsc6I2— OptaJohan (@OptaJohan) November 26, 2025
