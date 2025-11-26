Перишич стал третьим возрастным автором гола с пенальти в истории ЛЧ

Хорватский футболист ПСВ Иван Перишич реализовал пенальти в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Он сделал это в возрасте 36 лет и 297 дней. Перишич стал третьим возрастным автором гола с пенальти в ЛЧ.

Рекордсменом турнира на данный момент является испанец Серхио Рамос (37 лет и 257 дней).

Вторым в рейтинге идет другой хорват – Лука Модрич (37 лет и 54 дня).

Самые возрастные авторы гола с пенальти в Лиге чемпионов (в игровое время):

37 лет и 257 дней – Серхио Рамос (Испания)

37 лет и 54 дня – Лука Модрич (Хорватия)

36 лет и 297 дней – Иван Перишич (Хорватия)