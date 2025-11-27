Йожеф Сабо назвал троих игроков Динамо, которые перестали развиваться

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 00:37 |
Украинский тренер оценил уровень Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Тараса Михавко

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил уровень игроков «бело-синих», а также назвал троих футболистов, которые перестали развиваться в нынешнем сезоне.

«Бражко имел все предпосылки, чтобы быть сильным, высококачественным игроком. У него есть все: видение поля, физика, удар сильный, но... Он перестал расти, развиваться, выбрал другие приоритеты, женился. Может, ему и не нужен этот футбол...

Шапаренко – хороший парень, и то же самое – пропал. Причина та же. Я их не осуждаю, ведь это их право, их жизнь. Однако как футболисты, они потеряли за это время очень много. Почему-то перестал развиваться Михавко... Одну игру выдает нормальную, три – с ошибками.

Лучший показатель того, что у «Динамо» проблема с талантами – это то, что никого из киевского клуба не покупают европейские клубы. Вот продали Ваната – и все. Разве кого-нибудь еще из «Динамо» хотели купить приличные клубы из Европы? Что-то не слышал даже такого», – подытожил Сабо.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 18 матчей на клубном уровне (два гола, шесть ассистов), Михавко сыграл 21 игру (три результативных удара), а на счету Бражко – 22 поединка (два гола и один ассист).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Владимир Бражко Тарас Михавко Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
