Безрезультативная серия Винисиуса насчитывает уже 7 матчей
Против каких команд бразилец не смог отличиться ни голом, ни ассистом?
Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в семи матчах подряд во всех турнирах не может отличиться ни одним голевым действием.
Безрезультатно для форварда закончились поединки против «Барселоны», «Валенсия», «Ливерпуля», «Райо Вальекано» и «Эльче» в составе «Реала», а также матчи против Сенегала и Туниса в составе сборной Бразилии.
Последнее голевое действие Винисиуса датировано 22 октября – ассист в матче против «Ювентуса».
Эта засуха стала самой большой для бразильца за последние 4 года.
Закончить эту неудачную для себя серию форвард попробует сегодня в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов с Олимпиакосом.
0+0 - Vinícius Junior 🇧🇷 has gone seven games without a goal or assist for Real Madrid in all competitions, his worst drought in the last four years (since the last12 matches of the 2020/21 season). Calmed.#RM 🤍💜#UCL pic.twitter.com/nGG4VIJmW5— OptaJose (@OptaJose) November 26, 2025
