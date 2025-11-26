Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 12:00
Безрезультативная серия Винисиуса насчитывает уже 7 матчей

Против каких команд бразилец не смог отличиться ни голом, ни ассистом?

Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в семи матчах подряд во всех турнирах не может отличиться ни одним голевым действием.

Безрезультатно для форварда закончились поединки против «Барселоны», «Валенсия», «Ливерпуля», «Райо Вальекано» и «Эльче» в составе «Реала», а также матчи против Сенегала и Туниса в составе сборной Бразилии.

Последнее голевое действие Винисиуса датировано 22 октября – ассист в матче против «Ювентуса».

Эта засуха стала самой большой для бразильца за последние 4 года.

Закончить эту неудачную для себя серию форвард попробует сегодня в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов с Олимпиакосом.

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лига чемпионов статистика
