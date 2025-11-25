Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый шанс для Лунина в сезоне. Куртуа не поехал на матч Лиги чемпионов
Испания
25 ноября 2025, 14:27 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:43
770
1

Первый шанс для Лунина в сезоне. Куртуа не поехал на матч Лиги чемпионов

Лунин, скорее всего, выйдет в основе

25 ноября 2025, 14:27 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:43
770
1 Comments
Первый шанс для Лунина в сезоне. Куртуа не поехал на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Реал опубликовал список футболистов, которые отправляются в Афины на завтрашний матч основного этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

В списке нет основного вратаря мадридцев Тибо Куртуа, который остался в Испании из-за серьезного случая гастроэнтерита.

Это означает, что в основном составе, скорее всего, выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне еще не играл, а последний официальный матч провел в конце минувшего чемпионата.

Вместе с Андреем тренер Хаби Алонсо взял молодых киперов Франа Гонсалеса и Хави Наварро.

Ранее ожидалось, что Лунин получит возможность сыграть в декабре в поединке Кубка Испании.

Игра Олимпиакос – Реал пройдет 26 ноября, начало в 22:00.

По теме:
Челси – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 49
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Футбол | 25 ноября 2025, 12:53 2
Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине

Поединок четвертого тура Лиги конференций состоится 27 ноября в 19:45 по киевскому времени

Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Футбол | 25.11.2025, 10:46
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24.11.2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24.11.2025, 23:59
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Буде прикольно, якщо Алонсо Луніна не випустить)
Ответить
0
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 10
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем