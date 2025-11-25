Первый шанс для Лунина в сезоне. Куртуа не поехал на матч Лиги чемпионов

Реал опубликовал список футболистов, которые отправляются в Афины на завтрашний матч основного этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

В списке нет основного вратаря мадридцев Тибо Куртуа, который остался в Испании из-за серьезного случая гастроэнтерита.

Это означает, что в основном составе, скорее всего, выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, который в нынешнем сезоне еще не играл, а последний официальный матч провел в конце минувшего чемпионата.

Вместе с Андреем тренер Хаби Алонсо взял молодых киперов Франа Гонсалеса и Хави Наварро.

Ранее ожидалось, что Лунин получит возможность сыграть в декабре в поединке Кубка Испании.

Игра Олимпиакос – Реал пройдет 26 ноября, начало в 22:00.