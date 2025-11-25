Реал возвращает в команду топ-таланта. Игроку уже сообщили

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Реал уже сообщил центральному атакующему хавбеку Комо Нико Пасу, что вернет его в мадридскую команду летом 2026 года.

Аргентинский игрок согласился с этим решением.

Реал продал 21-летнего игрока в Комо, но у клуба есть опция вернуть Паса за 6-10 (есть разная информация) миллионов евро. При этом у мадридцев нет права забрать Нико в январе, а только уже после завершения сезона.

В нынешнем чемпионате Пас забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 13 матчах.