Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал возвращает в команду топ-таланта. Игроку уже сообщили
Испания
25 ноября 2025, 15:45 | Обновлено 25 ноября 2025, 16:13
939
0

Реал возвращает в команду топ-таланта. Игроку уже сообщили

Нико Пас вернется в Реал

25 ноября 2025, 15:45 | Обновлено 25 ноября 2025, 16:13
939
0
Реал возвращает в команду топ-таланта. Игроку уже сообщили
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Реал уже сообщил центральному атакующему хавбеку Комо Нико Пасу, что вернет его в мадридскую команду летом 2026 года.

Аргентинский игрок согласился с этим решением.

Реал продал 21-летнего игрока в Комо, но у клуба есть опция вернуть Паса за 6-10 (есть разная информация) миллионов евро. При этом у мадридцев нет права забрать Нико в январе, а только уже после завершения сезона.

В нынешнем чемпионате Пас забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 13 матчах.

По теме:
Кейн прокомментировал слухи о переходе в Барселону
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Реал Мадрид Ла Лига Комо Нико Пас трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов
Авто/мото | 25 ноября 2025, 11:20 12
Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов
Шарль Леклер как животное. Но какое именно? 9 лучших вариантов

Разбираемся, как кто пушит один из лучших гонщиков Формулы 1

Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 25 ноября 2025, 13:26 0
Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 24.11.2025, 20:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 10
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 23
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем