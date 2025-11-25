Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Англия
25 ноября 2025, 01:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:58
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ

Украинцу удалось отыграть все 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретился с «Эвертоном».

Местом проведения поединка стала знаменитая арена «Олд Траффорд» в Манчестере.

Гости остались в меньшинстве из-за стычки собственных футболистов на поле. Играя в десять человек, «ирискам» удалось забить и оформить минимальную победу над «дьяволами» (1:0).

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков за матч. Игроком встречи стал вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, который сделал шесть сейвов и получил оценку 8.7.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел все 90 минут – его выступление оценено в 7.2 баллов.

Оценка матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» от SofaScore

В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед - Эвертон оценки SofaScore Джордан Пикфорд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
