Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Украинцу удалось отыграть все 90 минут
24 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретился с «Эвертоном».
Местом проведения поединка стала знаменитая арена «Олд Траффорд» в Манчестере.
Гости остались в меньшинстве из-за стычки собственных футболистов на поле. Играя в десять человек, «ирискам» удалось забить и оформить минимальную победу над «дьяволами» (1:0).
После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков за матч. Игроком встречи стал вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, который сделал шесть сейвов и получил оценку 8.7.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел все 90 минут – его выступление оценено в 7.2 баллов.
Оценка матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе
Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня