Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У него случился рецидив, и он выбыл на месяц»

Итальянский тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал матч пятого тура Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»:

Найеф Агерд

Он не сможет выйти на поле завтра.

Соперник – «Ньюкасл»

Это сильная, физически крепкая команда с очень хорошим тренером. Будет сложная игра. Она не будет решающей, потому что в прошлом году мы видели, что всё решалось в последних матчах. Нам не хватает очков, нам нужны очки. Осталось четыре игры, мы можем набрать очки где угодно. «Ньюкасл» силён, но и мы тоже, и мы играем дома.

Квалификация

Не знаю. У меня нет опыта Моуринью, чтобы сказать, сколько очков нам понадобится. Одной победы недостаточно. Нам нужно выигрывать матчи, не один и не два. Мы должны сосредоточиться на двух ключевых зонах – штрафных, хорошо обороняться и быть эффективными.

Мейсон Гринвуд

В первом тайме против «Аталанты» он тоже хорошо сыграл в Лиссабоне. У него могут быть дни лучше, чем у других. Мы довольны им, его голами, но также и тем, что он делает. Он становится всё более разносторонним игроком.

Прогресс Мейсона Гринвуда

Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих игроков. Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Он хороший человек, он заплатил высокую цену за то, что произошло. Мы помогли ему, он вёл себя хорошо. Он немного замкнутый. То, что с ним случилось, меня огорчает, потому что я увидел человека, который совершенно не похож на того, кого описывали в Англии.

Главная угроза «Ньюкасла»

Мы ожидаем, что «Ньюкасл» покажет себя в лучшей форме, имея очень опытных игроков и очень сильную полузащиту. Мы не должны концентрироваться исключительно на сопернике.

Факундо Медина

У него случился рецидив, и он выбыл на месяц. Его сложно заменить, потому что он левша. Он был у нас в «Мадриде», в матчах против «Аякса» и «Страсбурга». У нас много травмированных игроков, и нам нужно сосредоточиться на тех, кто у нас есть, чтобы показать отличную игру и победить.

Уроки, извлеченные из матчей Премьер-лиги

Это физически крепкая команда, которая знает, как играть с быстрыми игроками на флангах и в атаке. В этой команде есть хорошие игроки, они техничны и физически развиты. У них хороший тренер. Но в футболе смелость, игра и мотивация могут выиграть матч. У нас есть хорошие игроки, и мы можем создать им проблемы.

Пара Хейберг/Кондогбия

Хойбьерг играет хорошо, и он будет играть. Что касается Кондогбия, посмотрим. Вместе они дают нам многое с точки зрения опыта и физической подготовки. Вермерен хорошо сыграл, как и О’Райли, Надир и Бакола, и я не исключаю Гомеша. Все они могут играть в полузащите, но посмотрим, кого я выберу.

Поединок между «Марселем» и «Ньюкаслом» состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву.

