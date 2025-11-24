Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо продает билеты на матч Лиги конференций против Ноа из Армении
24 ноября 2025, 02:27 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:34
Динамо продает билеты на матч Лиги конференций против Ноа из Армении

Еврокубковый поединок пройдет 18 декабря в польском Люблине

ФК Динамо Киев

Стартует продажа билетов на матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Динамо сыграет против армянского клуба Ноа.

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 18 декабря.

Начало матча – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени).

Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых в зависимости от категории.

Купить билеты на матч «Динамо» – «Ноа» можно на TicketsBox, а также на сайте местного оператора Mticket.

Динамо Киев билеты Лига конференций Ноа Ереван
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
