Динамо продает билеты на матч Лиги конференций против Ноа из Армении

Стартует продажа билетов на матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Динамо сыграет против армянского клуба Ноа.

Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 18 декабря.

Начало матча – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени).

Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых в зависимости от категории.

Купить билеты на матч «Динамо» – «Ноа» можно на TicketsBox, а также на сайте местного оператора Mticket.