Лига конференций24 ноября 2025, 02:27 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:34
Динамо продает билеты на матч Лиги конференций против Ноа из Армении
Еврокубковый поединок пройдет 18 декабря в польском Люблине
Стартует продажа билетов на матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Динамо сыграет против армянского клуба Ноа.
Игра состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин в четверг, 18 декабря.
Начало матча – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени).
Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых в зависимости от категории.
Купить билеты на матч «Динамо» – «Ноа» можно на TicketsBox, а также на сайте местного оператора Mticket.
