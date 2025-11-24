Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился впечатлениями от дерби против «Арсенала» в 12-м туре Английской Премьер-лиги, которое завершилось уверенной победой «канониров» (4:1).

«С чего бы начать? Очень обидно, что мы не показали лучшей игры в матче против «Арсенала», нашего главного соперника. Я могу лишь извиниться перед болельщиками. В пятницу, когда мы говорили, я был очень уверен, что сегодня мы будем конкурентными, но этого не произошло на протяжении всех 90 минут. Мы пытались играть агрессивно, высоко прессинговать и местами идти вперёд. Но нам это не удалось – мы не смогли оказывать достаточно давления в нужных эпизодах. В итоге нас оттеснили назад, и мы стали слишком пассивными. Это выглядело так, будто мы просто бегаем за ними. Когда же мы наконец получали мяч, то не могли качественно выходить из-под давления. Как бы больно ни было это признавать, они находятся на шесть лет дальше в своем процессе, а мы – на четыре месяца. Но даже несмотря на это, я ожидал от нас гораздо большего. Не того, что мы будем доминировать все 90 минут, а того, что мы будем такими же конкурентными, как в матчах против «Сити» и ПСЖ.

Нехватка креатива? Конечно, это тревожит. Мы очень много работаем над тем, чтобы это исправить, но иногда дело не только в том, чтобы выйти из обороны, отдать хороший пас или последний пас. В таких матчах, как этот, когда «Арсенал» высоко отбирал мяч, появлялось свободное пространство. Мы же недостаточно часто выигрывали мяч в таких ситуациях и не создавали моменты из этих эпизодов. Да, креативность была очень низкой, но сегодня это не было моей главной проблемой.

Я глубоко убеждён, что в любой схеме можно быть успешным. Я полностью понимаю вопрос и всегда беру всю ответственность на себя. Все, что у нас сегодня не получилось, – на мне. Я выбрал команду, которая вышла в системе 5-4-1, в перерыве поменял схему – очень «умно», да, и через минуту мы пропустили. 0:3, а дальше все стало ясно. Но я считаю, что независимо от схемы мы должны были быть агрессивнее и лучше бороться в единоборствах. Это не зависит от системы. Но ответственность – моя.

Мы очень много работаем над атакующей частью, чтобы быть максимально надёжными в обороне, но при этом агрессивными и способными прессинговать – как мы делали, например, против ПСЖ. Но сегодня это не сработало. Можно играть с пятью защитниками и все равно действовать очень наступательно. Просто сегодня это не получилось.

Мы были на 100% слишком далеко от них – в единоборствах, в прессинге, в давлении. Мы не выигрывали достаточное количество дуэлей. Если это – недостаток борьбы или чего-то еще, значит так, мы просто сделали это недостаточно хорошо.

Чувствовалось ли, что игроки не верят в победу? Нет. Это бы меня очень удивило. Почему мы не можем здесь выиграть? Это разные вещи. В любом матче нужно проходить тяжёлые отрезки. Не думаю, что проблема была в этом. Возможно, такое ощущение возникло уже по ходу игры – не знаю. Это нужно спрашивать у игроков.

Плохие матчи всегда вызывают беспокойство. Я хочу, чтобы у команды было как можно меньше плохих игр. Всегда будут выступления среднего уровня – это футбол. Но сегодня я обязательно буду все анализировать, потому что мы выглядели свежими, готовыми. Матч против «Челси» пришёлся на конец тяжёлого отрезка – это могло повлиять, хотя и там мы сыграли плохо. Но сегодня я точно не ожидал, что мы будем неконкурентными.

Почему не выпустил Симонса в старте? Да, он все лучше и лучше. Это было тактическое решение. Уилсон тоже выглядит хорошо. Так что выбор был между ним, Хави и Уилсоном.

Четвёртый гол и отсутствие желания? Счёт 1:3, 82-я минута… Мы всегда хотим смелости. Нужно оставаться последовательными, продолжать играть правильно. Я бы переживал сильнее, если бы это происходило при 0:0 или 1:0.

Какие выводы по матчам против топ-соперников? Это три разных матча. Против «Юнайтед» мы сыграли значительно лучше, чем против «Челси» и сегодня. Есть и разница между играми против «Челси» и «Арсенала», хотя на бумаге обе выглядят плохо. Мне нужно пересмотреть игру. Очевидно, что над многими вещами предстоит работать. Мы очень разочарованы сегодняшним выступлением. Я не ухожу от ответственности – я извиняюсь перед болельщиками. В то же время нужно учитывать, откуда мы стартовали. В прошлом сезоне мы финишировали 17-ми. Мы пытаемся строить что-то новое, но сегодня не выглядело так, будто мы что-то строим.

Сравнение с матчем против «Челси»? Пока мне нужно пересмотреть сегодняшнюю игру. В голове свежие эмоции – я раздражен и расстроен. Так что спросите меня об этом в следующий раз.

Подал ли я сигнал пассивности пятеркой защитников? Можно сказать и так, но на это можно смотреть по-разному. Я видел много команд, в том числе свои, которые играют 3-5-2 или 3-4-3 очень агрессивно, активно и вертикально. Сегодня этого не было, но дело не в системе», – сказал Франк.