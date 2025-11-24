Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Англия
24 ноября 2025, 11:43 | Обновлено 24 ноября 2025, 11:44
434
0

Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»

Томас Франк проанализировал поражение против «Арсенала»

24 ноября 2025, 11:43 | Обновлено 24 ноября 2025, 11:44
434
0
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился впечатлениями от дерби против «Арсенала» в 12-м туре Английской Премьер-лиги, которое завершилось уверенной победой «канониров» (4:1).

«С чего бы начать? Очень обидно, что мы не показали лучшей игры в матче против «Арсенала», нашего главного соперника. Я могу лишь извиниться перед болельщиками. В пятницу, когда мы говорили, я был очень уверен, что сегодня мы будем конкурентными, но этого не произошло на протяжении всех 90 минут. Мы пытались играть агрессивно, высоко прессинговать и местами идти вперёд. Но нам это не удалось – мы не смогли оказывать достаточно давления в нужных эпизодах. В итоге нас оттеснили назад, и мы стали слишком пассивными. Это выглядело так, будто мы просто бегаем за ними. Когда же мы наконец получали мяч, то не могли качественно выходить из-под давления. Как бы больно ни было это признавать, они находятся на шесть лет дальше в своем процессе, а мы – на четыре месяца. Но даже несмотря на это, я ожидал от нас гораздо большего. Не того, что мы будем доминировать все 90 минут, а того, что мы будем такими же конкурентными, как в матчах против «Сити» и ПСЖ.

Нехватка креатива? Конечно, это тревожит. Мы очень много работаем над тем, чтобы это исправить, но иногда дело не только в том, чтобы выйти из обороны, отдать хороший пас или последний пас. В таких матчах, как этот, когда «Арсенал» высоко отбирал мяч, появлялось свободное пространство. Мы же недостаточно часто выигрывали мяч в таких ситуациях и не создавали моменты из этих эпизодов. Да, креативность была очень низкой, но сегодня это не было моей главной проблемой.

Я глубоко убеждён, что в любой схеме можно быть успешным. Я полностью понимаю вопрос и всегда беру всю ответственность на себя. Все, что у нас сегодня не получилось, – на мне. Я выбрал команду, которая вышла в системе 5-4-1, в перерыве поменял схему – очень «умно», да, и через минуту мы пропустили. 0:3, а дальше все стало ясно. Но я считаю, что независимо от схемы мы должны были быть агрессивнее и лучше бороться в единоборствах. Это не зависит от системы. Но ответственность – моя.

Мы очень много работаем над атакующей частью, чтобы быть максимально надёжными в обороне, но при этом агрессивными и способными прессинговать – как мы делали, например, против ПСЖ. Но сегодня это не сработало. Можно играть с пятью защитниками и все равно действовать очень наступательно. Просто сегодня это не получилось.

Мы были на 100% слишком далеко от них – в единоборствах, в прессинге, в давлении. Мы не выигрывали достаточное количество дуэлей. Если это – недостаток борьбы или чего-то еще, значит так, мы просто сделали это недостаточно хорошо.

Чувствовалось ли, что игроки не верят в победу? Нет. Это бы меня очень удивило. Почему мы не можем здесь выиграть? Это разные вещи. В любом матче нужно проходить тяжёлые отрезки. Не думаю, что проблема была в этом. Возможно, такое ощущение возникло уже по ходу игры – не знаю. Это нужно спрашивать у игроков.

Плохие матчи всегда вызывают беспокойство. Я хочу, чтобы у команды было как можно меньше плохих игр. Всегда будут выступления среднего уровня – это футбол. Но сегодня я обязательно буду все анализировать, потому что мы выглядели свежими, готовыми. Матч против «Челси» пришёлся на конец тяжёлого отрезка – это могло повлиять, хотя и там мы сыграли плохо. Но сегодня я точно не ожидал, что мы будем неконкурентными.

Почему не выпустил Симонса в старте? Да, он все лучше и лучше. Это было тактическое решение. Уилсон тоже выглядит хорошо. Так что выбор был между ним, Хави и Уилсоном.

Четвёртый гол и отсутствие желания? Счёт 1:3, 82-я минута… Мы всегда хотим смелости. Нужно оставаться последовательными, продолжать играть правильно. Я бы переживал сильнее, если бы это происходило при 0:0 или 1:0.

Какие выводы по матчам против топ-соперников? Это три разных матча. Против «Юнайтед» мы сыграли значительно лучше, чем против «Челси» и сегодня. Есть и разница между играми против «Челси» и «Арсенала», хотя на бумаге обе выглядят плохо. Мне нужно пересмотреть игру. Очевидно, что над многими вещами предстоит работать. Мы очень разочарованы сегодняшним выступлением. Я не ухожу от ответственности – я извиняюсь перед болельщиками. В то же время нужно учитывать, откуда мы стартовали. В прошлом сезоне мы финишировали 17-ми. Мы пытаемся строить что-то новое, но сегодня не выглядело так, будто мы что-то строим.

Сравнение с матчем против «Челси»? Пока мне нужно пересмотреть сегодняшнюю игру. В голове свежие эмоции – я раздражен и расстроен. Так что спросите меня об этом в следующий раз.

Подал ли я сигнал пассивности пятеркой защитников? Можно сказать и так, но на это можно смотреть по-разному. Я видел много команд, в том числе свои, которые играют 3-5-2 или 3-4-3 очень агрессивно, активно и вертикально. Сегодня этого не было, но дело не в системе», – сказал Франк.

По теме:
Полузащитник Арсенала: «Я молился об этом, молился и получил»
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эберечи Эзе ворвался в пятерку топового рейтинга АПЛ
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Томас Франк пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24 ноября 2025, 11:26 2
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы луганская команда сдвинет «Динамо» на седьмое место в таблице

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24 ноября 2025, 07:02 5
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Футбол | 24.11.2025, 09:47
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 15
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем