Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:55
89
0

Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»

«Оболонь» крупно уступила «Шахтеру»

23 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:55
89
0
Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»
ФК Оболонь. Игорь Мединский

Игрок «Оболони» Игорь Мединский проанализировал поражение в матче 13-го тура УПЛ с «Шахтером» – 0:6.

– Если брать исключительно первый тайм, я считаю, что мы почти справились с задачей. Мы старались страховать друг друга, меньше давать пространства игрокам «Шахтера», потому что понимали, что они индивидуально очень сильны.

До последней минуты практически все удавалось. Немного не получалось с контригрой, хотелось бы больше выходить в атаки. Но неприятный гол, и он, считаю, нас немного надломил, потому что по первому тайму особых замечаний к команде, думаю, нет. Единственное – пропущенный гол, который изменил наши планы на игру.

– Даже в меньшинстве после удаления Суханова при неблагоприятном счете команда все равно шла вперед, были попытки забить. Есть ли разница в таких условиях, с каким счетом проигрывать? Или все же хотя бы один гол – это стимул для команды?

– Хочется хотя бы какие-то голы забивать – чисто для себя, психологически. Например, для наших нападающих – им нужно забивать голы, чтобы чувствовать себя лучше.

Но, конечно, есть разница, когда проигрываешь 0:1 или играешь вничью, и когда проигрываешь 0:6. Я считаю, что мы сегодня на такой счет не заслужили, но принимаем то, что есть. Будем двигаться дальше и стараться исправить ситуацию.

– У «Шахтера» в большинстве появлялись моменты. Насколько в таких условиях было противостоять его быстрым игрокам?

– Очень трудно в меньшинстве. Нам и в равных составах было непросто, а когда на одного игрока меньше и результат на их пользу… Даже при 0:1, при 0:2 мы, возможно, еще хотели бы зацепиться за какую-то ничью, но…

Футболисты техничные и делают разницу. Они, как говорят, словно акулы, почувствовали кровь – и все, их уже не остановить. Хотя, повторюсь: я считаю, что мы не заслужили на такой счет.

По теме:
Рух – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов
Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча
Оболонь Киев Шахтер Донецк Оболонь - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Мединский
Иван Чирко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23 ноября 2025, 08:33 9
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Тренер может покинуть клуб после неудачных результатов

Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 16:57 0
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 18:00

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 04:30
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Футбол | 23.11.2025, 10:43
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 35
Другие виды
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 9
Авто/мото
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем