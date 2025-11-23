Игрок Оболони: «Мы этот счет не заслужили»

Игрок «Оболони» Игорь Мединский проанализировал поражение в матче 13-го тура УПЛ с «Шахтером» – 0:6.

– Если брать исключительно первый тайм, я считаю, что мы почти справились с задачей. Мы старались страховать друг друга, меньше давать пространства игрокам «Шахтера», потому что понимали, что они индивидуально очень сильны.

До последней минуты практически все удавалось. Немного не получалось с контригрой, хотелось бы больше выходить в атаки. Но неприятный гол, и он, считаю, нас немного надломил, потому что по первому тайму особых замечаний к команде, думаю, нет. Единственное – пропущенный гол, который изменил наши планы на игру.

– Даже в меньшинстве после удаления Суханова при неблагоприятном счете команда все равно шла вперед, были попытки забить. Есть ли разница в таких условиях, с каким счетом проигрывать? Или все же хотя бы один гол – это стимул для команды?

– Хочется хотя бы какие-то голы забивать – чисто для себя, психологически. Например, для наших нападающих – им нужно забивать голы, чтобы чувствовать себя лучше.

Но, конечно, есть разница, когда проигрываешь 0:1 или играешь вничью, и когда проигрываешь 0:6. Я считаю, что мы сегодня на такой счет не заслужили, но принимаем то, что есть. Будем двигаться дальше и стараться исправить ситуацию.

– У «Шахтера» в большинстве появлялись моменты. Насколько в таких условиях было противостоять его быстрым игрокам?

– Очень трудно в меньшинстве. Нам и в равных составах было непросто, а когда на одного игрока меньше и результат на их пользу… Даже при 0:1, при 0:2 мы, возможно, еще хотели бы зацепиться за какую-то ничью, но…

Футболисты техничные и делают разницу. Они, как говорят, словно акулы, почувствовали кровь – и все, их уже не остановить. Хотя, повторюсь: я считаю, что мы не заслужили на такой счет.