Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 15:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:17
213
0

Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ

Команды сыграют матч 13 тура УПЛ

23 ноября 2025, 15:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:17
213
0
Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23 ноября, житомирское Полесье на домашнем стадионе сыграет против житомирского Полесья в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Руслан Ротань и Сергей Нагорняк определились со стартовыми составами своих команд. На поле стадиона в Житомире выйдут в максимально боевых складах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Полесья – Эпицентр запланирован на воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку. Подопечные Ротаня набрали 23 турнирных балла после 12 сыгранных матчей. У ребят Нагорняка 13 строчка с 9 баллами.

По теме:
Кривбасс – Верес – 2:2. Безумный камбек. Видео голов и обзор
«О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Руслан Ротань Сергей Нагорняк стартовые составы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 23:48 1
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Мариуш – о словах Мартина Далина

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 13
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.11.2025, 11:50
Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23.11.2025, 13:33
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 10
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
23.11.2025, 06:35 28
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем