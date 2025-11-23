Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ

В воскресенье, 23 ноября, житомирское Полесье на домашнем стадионе сыграет против житомирского Полесья в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Руслан Ротань и Сергей Нагорняк определились со стартовыми составами своих команд. На поле стадиона в Житомире выйдут в максимально боевых складах.

Матч Полесья – Эпицентр запланирован на воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку. Подопечные Ротаня набрали 23 турнирных балла после 12 сыгранных матчей. У ребят Нагорняка 13 строчка с 9 баллами.