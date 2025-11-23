23 ноября в 18:00 начнется игра 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» во Львове принимает «Кудровку» на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 7 ноября: «Рух» имеет 7 очков и занимает 15-е место, а «Кудровка» находится на 11-й позиции с 14 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Осауленко Дмитрий из Киевской области.

«Кудровка» проиграла все выездные матчи в текущем сезоне, а «Рух» не забивает в УПЛ 3 матча подряд.

Рух – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.