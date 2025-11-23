Рух – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 18:00 матч 13 тура Украинской Премьер-лиги
23 ноября в 18:00 начнется игра 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» во Львове принимает «Кудровку» на «Арене Львов».
Турнирное положение команд на утро 7 ноября: «Рух» имеет 7 очков и занимает 15-е место, а «Кудровка» находится на 11-й позиции с 14 баллами в активе.
Главным арбитром встречи будет Осауленко Дмитрий из Киевской области.
«Кудровка» проиграла все выездные матчи в текущем сезоне, а «Рух» не забивает в УПЛ 3 матча подряд.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
