Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил мышечное повреждение, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, эта травма требует длительного процесса восстановления. Ожидается, что в лучшем случае 36-летний футболист вернется к тренировкам через 2 недели.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее об Андрее Ярмоленко упомянул «Вест Хэм».