Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 16:48
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко

Вингер вернется к тренировкам через 2 недели. В лучшем случае

Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Ю. Юрьев. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил мышечное повреждение, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, эта травма требует длительного процесса восстановления. Ожидается, что в лучшем случае 36-летний футболист вернется к тренировкам через 2 недели.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее об Андрее Ярмоленко упомянул «Вест Хэм».

Дмитрий Вус
