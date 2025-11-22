Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 16:48 |
913
0
Сыграет ли в 2025 году? Известны сроки восстановления Ярмоленко
Вингер вернется к тренировкам через 2 недели. В лучшем случае
22 ноября 2025, 16:48 |
913
0
Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко получил мышечное повреждение, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.
По информации источника, эта травма требует длительного процесса восстановления. Ожидается, что в лучшем случае 36-летний футболист вернется к тренировкам через 2 недели.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Ранее об Андрее Ярмоленко упомянул «Вест Хэм».
