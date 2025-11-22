Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер» и лично главный тренер украинской команды Арда Туран. «Горняки» рассматривают два варианта – аренду либо полноценный трансфер.

Наставник «Трабзонспора» Фатих Текке не будет препятствовать уходу Сикана, так как недоволен его игровой формой и прогрессом. В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Конкурентами «Шахтера» в борьбе за украинского футболиста станут команды из Турции и Германии.

«Бордово-синие» готовы обсуждать любые предложения о трансфере Даниила – клуб планирует подписать зимой несколько легионеров, но сделать это будет трудно из-за лимита на иностранных футболистов. Поэтому уход форварда из Украины освободит для «Трабзонспора» место в заявке.