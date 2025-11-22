Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе
Турция
22 ноября 2025, 10:22 |
337
0

Арда Туран намерен вернуть в Шахтер украинца, который играет в Европе

«Горняки» заинтересованы в услугах форварда «Трабзонспора» Даниила Сикана

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер» и лично главный тренер украинской команды Арда Туран. «Горняки» рассматривают два варианта – аренду либо полноценный трансфер.

Наставник «Трабзонспора» Фатих Текке не будет препятствовать уходу Сикана, так как недоволен его игровой формой и прогрессом. В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Конкурентами «Шахтера» в борьбе за украинского футболиста станут команды из Турции и Германии.

«Бордово-синие» готовы обсуждать любые предложения о трансфере Даниила – клуб планирует подписать зимой несколько легионеров, но сделать это будет трудно из-за лимита на иностранных футболистов. Поэтому уход форварда из Украины освободит для «Трабзонспора» место в заявке.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Шахтер Донецк Арда Туран трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
