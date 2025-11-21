Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 20:57 | Обновлено 21 ноября 2025, 21:07
ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом

Сергей Вакуленко отличился голом за «Пюник»

ФК Пюник. Сергей Вакуленко

21 ноября опытный украинский защитник Сергей Вакуленко впервые за три года отличился голом в составе армянского клуба «Пюник» Ереван.

Украинский футболист вышел в стартовом составе команды на выездной матч против «Урарту» и спас «Пюник» от поражения на 90+4 минуте, забив гол после навеса со стандарта.

Матч завершился вничью со счетом 1:1, а за «Урарту» все 90 минут отыграл другой украинец – Антон Братков.

После поединка «Пюник» находится на четвертой позиции (23 балла), «Урарту» – на третьей (26 очков).

Чемпионат Армении. 14-й тур, 21 ноября

«Урарту» – «Пюник» Ереван – 1:1

Голы: Бруно Микель, 45 — Вакуленко, 90+4

Удаление: Калоукиан, 67

Видео гола Вакуленко:

