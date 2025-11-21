ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
Сергей Вакуленко отличился голом за «Пюник»
21 ноября опытный украинский защитник Сергей Вакуленко впервые за три года отличился голом в составе армянского клуба «Пюник» Ереван.
Украинский футболист вышел в стартовом составе команды на выездной матч против «Урарту» и спас «Пюник» от поражения на 90+4 минуте, забив гол после навеса со стандарта.
Матч завершился вничью со счетом 1:1, а за «Урарту» все 90 минут отыграл другой украинец – Антон Братков.
После поединка «Пюник» находится на четвертой позиции (23 балла), «Урарту» – на третьей (26 очков).
Чемпионат Армении. 14-й тур, 21 ноября
«Урарту» – «Пюник» Ереван – 1:1
Голы: Бруно Микель, 45 — Вакуленко, 90+4
Удаление: Калоукиан, 67
Видео гола Вакуленко:
