Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей
Иван Черноног рассказал о смене домашней арены на матчи УПЛ
Президент Эпицентра Иван Черноног объяснил, почему команда решила провести номинально домашний матч против Металлиста 1925 на арене «Левый Берег», отказавшись от Тернополя.
– Прокомментируйте выбор Эпицентра в пользу арены Левого Берега.
– Не каждый стадион имеет работающий подогрев поля. Мы рассматривали несколько вариантов, но именно руководители Левого Берега охотно пошли нам навстречу и оперативно ответили на наш запрос.
– Ограничится ли все одной игрой с Металлистом 1925 ?
– Мы дозаявили «Арену Левый Берег» как резервный стадион.
– Существует ли вероятность, что всю весеннюю часть Эпицентр будет играть на этом стадионе?
– Об этом еще рано говорить. Поживем-увидим, – сказал функционер.
