Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей

Президент Эпицентра Иван Черноног объяснил, почему команда решила провести номинально домашний матч против Металлиста 1925 на арене «Левый Берег», отказавшись от Тернополя.

– Прокомментируйте выбор Эпицентра в пользу арены Левого Берега.

– Не каждый стадион имеет работающий подогрев поля. Мы рассматривали несколько вариантов, но именно руководители Левого Берега охотно пошли нам навстречу и оперативно ответили на наш запрос.

– Ограничится ли все одной игрой с Металлистом 1925 ?

– Мы дозаявили «Арену Левый Берег» как резервный стадион.

– Существует ли вероятность, что всю весеннюю часть Эпицентр будет играть на этом стадионе?

– Об этом еще рано говорить. Поживем-увидим, – сказал функционер.