Защитник Буковины: «Начать новую серию, конечно, хочется»

Центральный защитник «Буковины» Даниил Карась перед матчем 17-го тура Первой лиги против «Агробизнеса» поделился воспоминаниями о своих выступлениях в составе волочисской команды, оценил стиль игры соперника и рассказал о настройке на матч после завершения рекордной победной серии.

– Даниил, возможно, не все сразу вспомнят, но когда-то ты выступал в составе нашего ближайшего соперника – ФК «Агробизнес». Когда это было и что больше всего запомнилось из того периода?

– Это был очень короткий период моей карьеры, но он запомнился мне на всю жизнь, потому что именно во время зимних сборов с «Агробизнесом» мы встретили начало полномасштабного вторжения рашистских оккупантов. Это самый печальный и неприятный воспоминание, но также было много позитивных моментов, связанных с этой командой.

– И тогда, и сейчас «Агробизнес» возглавляет Александр Чижевский. В какой футбол играет его команда и чего ожидать от предстоящего поединка?

– Если говорить о главном тренере, то он всегда ставит в своей команде современный футбол. «Агробизнес» старается держать мяч, контролировать игру. Но в каждом матче все зависит от нас – от того, как будем действовать на поле, ведь мы не подстраиваемся под игру соперников.

– В матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья. Какие выводы сделали после того поединка, чтобы теперь одержать победу?

– Начнем с того, что это было начало сезона. Это была игра второго тура, и мы еще присматривались друг к другу. Некоторые моменты тогда не получались, но в целом, на мой взгляд, мы контролировали игру. Тот матч подсказал нам, над чем нужно работать. Сейчас мы также детально будем изучать соперника, ведь и они изменили свою игру. Все решится на футбольном поле.

– В предыдущем туре завершилась рекордная серия «Буковины» на отметке 16 победных матчей подряд. Насколько это влияет на подготовку к матчу против «Агробизнеса»? Возможно, хочется именно в предстоящем матче начать новую победную серию?

– Начать новую серию, конечно, хочется. Предыдущий матч принес неприятные эмоции – мы привыкли побеждать и хотели продолжить серию, чтобы закрепить ее в истории клуба. Но мы уже забыли о том результате и движемся дальше. Впереди много матчей и много побед.

– Уже проанализировали основные причины, почему потеряли победу в конце прошлого поединка?

– Это прежде всего вопрос концентрации. Последние минуты немного расслабились – и соперник воспользовался моментом. А нужно было сделать все, чтобы у них даже не было такого момента. Поэтому мы тщательно пересмотрели матч, нам указали, на что нужно обратить внимание. Выводы сделаны.

– «Буковине» осталось сыграть только два матча перед зимним перерывом. Чувствуется уже усталость или еще остался определенный запас сил и энергии на этот заключительный отрезок?

– В любом случае нам не дают расслабляться (улыбается). Хоть один, хоть два матча осталось – нам нужны очки, чтобы уверенно завершить круг. Сил на эти поединки точно хватит.