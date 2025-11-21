Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Буковины: «Начать новую серию, конечно, хочется»
Украина. Первая лига
21 ноября 2025, 09:57 | Обновлено 21 ноября 2025, 10:30
104
0

Защитник Буковины: «Начать новую серию, конечно, хочется»

Даниил Карась поделился ожиданиями от матча с «Агробизнесом»

21 ноября 2025, 09:57 | Обновлено 21 ноября 2025, 10:30
104
0
Защитник Буковины: «Начать новую серию, конечно, хочется»
ФК Буковина

Центральный защитник «Буковины» Даниил Карась перед матчем 17-го тура Первой лиги против «Агробизнеса» поделился воспоминаниями о своих выступлениях в составе волочисской команды, оценил стиль игры соперника и рассказал о настройке на матч после завершения рекордной победной серии.

– Даниил, возможно, не все сразу вспомнят, но когда-то ты выступал в составе нашего ближайшего соперника – ФК «Агробизнес». Когда это было и что больше всего запомнилось из того периода?

– Это был очень короткий период моей карьеры, но он запомнился мне на всю жизнь, потому что именно во время зимних сборов с «Агробизнесом» мы встретили начало полномасштабного вторжения рашистских оккупантов. Это самый печальный и неприятный воспоминание, но также было много позитивных моментов, связанных с этой командой.

– И тогда, и сейчас «Агробизнес» возглавляет Александр Чижевский. В какой футбол играет его команда и чего ожидать от предстоящего поединка?

– Если говорить о главном тренере, то он всегда ставит в своей команде современный футбол. «Агробизнес» старается держать мяч, контролировать игру. Но в каждом матче все зависит от нас – от того, как будем действовать на поле, ведь мы не подстраиваемся под игру соперников.

– В матче первого круга была зафиксирована нулевая ничья. Какие выводы сделали после того поединка, чтобы теперь одержать победу?

– Начнем с того, что это было начало сезона. Это была игра второго тура, и мы еще присматривались друг к другу. Некоторые моменты тогда не получались, но в целом, на мой взгляд, мы контролировали игру. Тот матч подсказал нам, над чем нужно работать. Сейчас мы также детально будем изучать соперника, ведь и они изменили свою игру. Все решится на футбольном поле.

– В предыдущем туре завершилась рекордная серия «Буковины» на отметке 16 победных матчей подряд. Насколько это влияет на подготовку к матчу против «Агробизнеса»? Возможно, хочется именно в предстоящем матче начать новую победную серию?

– Начать новую серию, конечно, хочется. Предыдущий матч принес неприятные эмоции – мы привыкли побеждать и хотели продолжить серию, чтобы закрепить ее в истории клуба. Но мы уже забыли о том результате и движемся дальше. Впереди много матчей и много побед.

– Уже проанализировали основные причины, почему потеряли победу в конце прошлого поединка?

– Это прежде всего вопрос концентрации. Последние минуты немного расслабились – и соперник воспользовался моментом. А нужно было сделать все, чтобы у них даже не было такого момента. Поэтому мы тщательно пересмотрели матч, нам указали, на что нужно обратить внимание. Выводы сделаны.

– «Буковине» осталось сыграть только два матча перед зимним перерывом. Чувствуется уже усталость или еще остался определенный запас сил и энергии на этот заключительный отрезок?

– В любом случае нам не дают расслабляться (улыбается). Хоть один, хоть два матча осталось – нам нужны очки, чтобы уверенно завершить круг. Сил на эти поединки точно хватит.

По теме:
Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – ЛНЗ
Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина Черновцы Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Даниил Карась
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Футбол | 21 ноября 2025, 07:01 4
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Футбол | 20 ноября 2025, 13:31 4
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну

ПСЖ проведет матч за Суперкубок Франции в Кувейте

В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 23:33
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Футбол | 21.11.2025, 10:19
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 16
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем