Бавария и Барселона охотятся на защитника Байера

30-летний испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо привлек внимание сразу двух европейских грандов – мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны».

Руководство немецкого клуба не планирует расставаться с игроком, чей текущий контракт действует до лета 2027 года. Однако сам Гримальдо, по слухам, склоняется к возвращению на родину, в Испанию.

Гримальдо уже находился в структуре «Барселоны» с 2009 по 2016 год, прежде чем перейти в «Бенфику».

В текущем розыгрыше защитник демонстрирует впечатляющую статистику: в 15 встречах во всех турнирах за «Байер» он успел забить семь голов и оформить четыре голевые передачи.

Аналитики портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Алехандро в 30 миллионов евро.