Барселона просила Роберта Левандовски забивать меньше

«Барселона» просила Роберта Левандовски воздержаться от забитых мячей в двух заключительных матчах сезона 2022–2023, чтобы избежать выплаты бонуса мюнхенской «Баварии» за его переход.

По данным источника, польский нападающий рассказал, что руководство клуба, включая президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту, просило его уменьшить результативность, поскольку в ином случае каталонцы были бы обязаны перечислить «Баварии» 2,5 млн евро.

Этот разговор состоялся уже после того, как «Барселона» досрочно обеспечила себе титул Ла Лиги. В том сезоне Левандовски отметился 23 голами в испанском чемпионате.