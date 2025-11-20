Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона просила Роберта Левандовски забивать меньше
Испания
20 ноября 2025, 01:16 | Обновлено 20 ноября 2025, 01:17
141
0

Барселона просила Роберта Левандовски забивать меньше

Клуб стремился избежать выплаты бонусов

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Барселона» просила Роберта Левандовски воздержаться от забитых мячей в двух заключительных матчах сезона 2022–2023, чтобы избежать выплаты бонуса мюнхенской «Баварии» за его переход.

По данным источника, польский нападающий рассказал, что руководство клуба, включая президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту, просило его уменьшить результативность, поскольку в ином случае каталонцы были бы обязаны перечислить «Баварии» 2,5 млн евро.

Этот разговор состоялся уже после того, как «Барселона» досрочно обеспечила себе титул Ла Лиги. В том сезоне Левандовски отметился 23 голами в испанском чемпионате.

Роберт Левандовски Барселона Бавария Жоан Лапорта
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
