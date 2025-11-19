Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 23:22 |
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом

Криштиану впервые прокомментировал визит в Белый Дом

Instagram

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом Доме:

«Спасибо, господин президент, за ваше приглашение и за теплый прием, который вы с первой леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине. У каждого из нас есть что-то значимое, чем можно поделиться, и я готов внести свой вклад, ведь мы вдохновляем новые поколения строить будущее, определяемое мужеством, ответственностью и длительным миром».

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Дональд Трамп чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус
