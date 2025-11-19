«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом Доме:

«Спасибо, господин президент, за ваше приглашение и за теплый прием, который вы с первой леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине. У каждого из нас есть что-то значимое, чем можно поделиться, и я готов внести свой вклад, ведь мы вдохновляем новые поколения строить будущее, определяемое мужеством, ответственностью и длительным миром».

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.