Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Целью орлов стал Арсений Батагов из Трабзонспора
Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает издание Karadeniz Gazetesi.
По информации источника, подписать 23-летнего футболиста хочет лично главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо.
Отмечается, что «Бенфика» готова заплатить за игрока 15 миллионов евро. Именно за эту сумму «Трабзонспор» якобы готов продать центрбека.
В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
