Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Португалия
19 ноября 2025, 23:36
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо

Целью орлов стал Арсений Батагов из Трабзонспора

Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает издание Karadeniz Gazetesi.

По информации источника, подписать 23-летнего футболиста хочет лично главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо.

Отмечается, что «Бенфика» готова заплатить за игрока 15 миллионов евро. Именно за эту сумму «Трабзонспор» якобы готов продать центрбека.

В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Арсений Батагов Трабзонспор Бенфика Жозе Моуриньо трансферы чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Karadeniz Gazetesi
Mamay
Цікаво чого Моурінью і Бенфіка не хоче Сватка або Михавка чи того ж Бондаренка зі збірної 
Artem_Ponomar
Знаючи як класно в Бенфіці розкривають молодих футболістів то це непоганий варіант 
