Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает издание Karadeniz Gazetesi.

По информации источника, подписать 23-летнего футболиста хочет лично главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо.

Отмечается, что «Бенфика» готова заплатить за игрока 15 миллионов евро. Именно за эту сумму «Трабзонспор» якобы готов продать центрбека.

В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.