Украина. Премьер лига18 ноября 2025, 21:23 |
1153
2
Экс-капитан Динамо назвал футболиста киевлян, который засияет в Европе
Морозюк выделил Шапаренко
18 ноября 2025, 21:23 |
1153
Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
«Даже сейчас читаю, что Колю Шапаренко уже активно хотят где-то видеть. Но, честно, глядя на него сейчас, он еще не тот, кем может быть. Я знаю причину и уверен: если, дай Бог, он поедет в Европу, то возродится и снова станет тем самым Колей.
Иногда слышу ценники – на мой взгляд, немного завышенные. Но кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал Морозюк.
В этом сезоне Шапаренко на клубном уровне провел 18 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 ноября 2025, 20:40 0
У Стива Финнана большие неприятности
Футбол | 18 ноября 2025, 18:45 8
Нужны большие трофеи
Футбол | 18.11.2025, 16:35
Футбол | 18.11.2025, 17:47
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Популярные новости
18.11.2025, 07:55 1
16.11.2025, 21:12 72
17.11.2025, 08:18 11
16.11.2025, 23:41 9
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
17.11.2025, 22:08 17
В 27 вже скоріше "вже", ніж "ще"
Але Морозюк й сам доволі цікавого складу розуму, тому в нього все може бути, але не варто постити все впідряд)