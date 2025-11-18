Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-капитан Динамо назвал футболиста киевлян, который засияет в Европе
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 21:23 |
Морозюк выделил Шапаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

«Даже сейчас читаю, что Колю Шапаренко уже активно хотят где-то видеть. Но, честно, глядя на него сейчас, он еще не тот, кем может быть. Я знаю причину и уверен: если, дай Бог, он поедет в Европу, то возродится и снова станет тем самым Колей.

Иногда слышу ценники – на мой взгляд, немного завышенные. Но кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал Морозюк.

В этом сезоне Шапаренко на клубном уровне провел 18 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Sergei Aalst
один из первых в списке, кто тормозит рост команды! сделали из команды частную лавочку! бывшие партнеры поддерживают Сашо, знакомые игроков!  а игра такая отвратительная в их исполнении! 
Boodya
Ще не той (в 27 років)? Чи вже не той?
В 27 вже скоріше "вже", ніж "ще"
Але Морозюк й сам доволі цікавого складу розуму, тому в нього все може бути, але не варто постити все впідряд)
