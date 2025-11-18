Экс-капитан Динамо назвал футболиста киевлян, который засияет в Европе

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

«Даже сейчас читаю, что Колю Шапаренко уже активно хотят где-то видеть. Но, честно, глядя на него сейчас, он еще не тот, кем может быть. Я знаю причину и уверен: если, дай Бог, он поедет в Европу, то возродится и снова станет тем самым Колей.

Иногда слышу ценники – на мой взгляд, немного завышенные. Но кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал Морозюк.

В этом сезоне Шапаренко на клубном уровне провел 18 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач.