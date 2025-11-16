Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:02 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:08
9

Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия

Алексей Гуцуляк, который забил второй гол для сине-желтых, получил оценку в 8.4 балла

9 Comments
Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Украины и Исландии, который завершился со счетом 2:0 в пользу сине-желтых.

Наивысший балл получил Алексей Гуцуляк – 8.4. Он появился на поле на 77-й минуте вместо Руслана Малиновского, и успел отличиться двумя голевыми действиями: ассистировал на Александра Зубкова на 83-й и сам забил на 90+3-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зубков – автор первого забитого мяча – получил 7.9. Столько же и у Ивана Калюжного. Действия Лева матча – Виктора Цыганкова – были оценены в 7.1 балл.

Голкипер подопечных Сергея Реброва Анатолий Трубин совершил три сейва. Его оценка – 7.3.

Лучшим в составе национальной команды Исландии стал центральный форвард Андри Гудьонсен – 7.1

Украина благодаря этой победе над Исландией заняла второе место в квартете D после Франции с 10 очками и гарантировала себе плей-офф квалификации мундиаля.

Оценки WhoScored за матч Украина – Исландия (2:0)

Алексей Гуцуляк Виктор Цыганков Иван Калюжный Андри Гудьонсен Анатолий Трубин Александр Зубков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
MrStepanovM .
хто ці оцінкм ставить? яка дурнувато мала у Трубіна
Ответить
+3
Gargantua
гол плюс пас Гуцуляка конечно впечатляют, но я бы сказал лучшим был Калюжный. Центр поля контролировали в основном благодаря ему.
Ответить
+1
New Zealander
Дивує оцінка Калюжного
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Kubok-69
Трубін, Циганков, Гуцуляк. Зубков тричі бив в небо, гол забив випадково. Певен, що він цілив у ближній кут.
Ответить
0
Vitaly Kozak
На ресурсі Sofascore Калюжний теж третій після Гуцуляка і Зубкова. У нього точність пасів була 83%, три виграних відбори з трьох, 2 перехвати, 5 виносів м'яча. Ну й найголовніше - гольова передача.
Ответить
0
Сергей Ионов
А за що Гудйонсену 7.1? Я вже мовчу про інших
Ответить
0
TradyT
Калюжному і Трубіну явно занизили оцінки 
Ответить
-1
