Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия
Алексей Гуцуляк, который забил второй гол для сине-желтых, получил оценку в 8.4 балла
Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Украины и Исландии, который завершился со счетом 2:0 в пользу сине-желтых.
Наивысший балл получил Алексей Гуцуляк – 8.4. Он появился на поле на 77-й минуте вместо Руслана Малиновского, и успел отличиться двумя голевыми действиями: ассистировал на Александра Зубкова на 83-й и сам забил на 90+3-й.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Зубков – автор первого забитого мяча – получил 7.9. Столько же и у Ивана Калюжного. Действия Лева матча – Виктора Цыганкова – были оценены в 7.1 балл.
Голкипер подопечных Сергея Реброва Анатолий Трубин совершил три сейва. Его оценка – 7.3.
Лучшим в составе национальной команды Исландии стал центральный форвард Андри Гудьонсен – 7.1
Украина благодаря этой победе над Исландией заняла второе место в квартете D после Франции с 10 очками и гарантировала себе плей-офф квалификации мундиаля.
Оценки WhoScored за матч Украина – Исландия (2:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка стыковых матчей пройдет 20 ноября в 14:00 в Цюрихе
Украинцы дожали своих соперников в конце матча