Кто стал лучшим? Стали известны оценки игроков за матч Украина – Исландия

Статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Украины и Исландии, который завершился со счетом 2:0 в пользу сине-желтых.

Наивысший балл получил Алексей Гуцуляк – 8.4. Он появился на поле на 77-й минуте вместо Руслана Малиновского, и успел отличиться двумя голевыми действиями: ассистировал на Александра Зубкова на 83-й и сам забил на 90+3-й.

Зубков – автор первого забитого мяча – получил 7.9. Столько же и у Ивана Калюжного. Действия Лева матча – Виктора Цыганкова – были оценены в 7.1 балл.

Голкипер подопечных Сергея Реброва Анатолий Трубин совершил три сейва. Его оценка – 7.3.

Лучшим в составе национальной команды Исландии стал центральный форвард Андри Гудьонсен – 7.1

Украина благодаря этой победе над Исландией заняла второе место в квартете D после Франции с 10 очками и гарантировала себе плей-офф квалификации мундиаля.

Оценки WhoScored за матч Украина – Исландия (2:0)