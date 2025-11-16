Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ
Украина. Первая лига
16 ноября 2025, 16:21 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:25
478
0

ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ

Болельщики тернопольского клуба отреагировали на последние новости «Эпицентра»

16 ноября 2025, 16:21 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:25
478
0
ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ
ФК Нива Тернополь

В болельщики тернопольской «Нивы» из Первой лиги вывесили плакат в адрес клуба «Эпицентр» во время матча 16-го тура чемпионата против «Черноморца».

Таким образом фанаты отреагировали на последние новости, связанные с «Эпицентром», который планирует прекратить проводить домашние матчи в Тернополе и построить собственную арену в Хмельницком.

«Эпик, уходишь? Ну и п****й», – написали болельщики на баннере.

Напомним, что «Эпицентр» начал выступления в УПЛ на «стадионе имени Романа Шухевича» в Тернополе, поскольку арена в Камянце-Подольском не соответствует нормам высшей лиги.

ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ

По теме:
Вингер Динамо сыграл за киевлян впервые за 16 месяцев
Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
Дубль Ременяка приносит ФК Феникс-Мариуполь победу над Ворсклой
Нива Тернополь Первая лига Украины Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский стадион им. Шухевича фото Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет
Футбол | 16 ноября 2025, 08:30 33
Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет
Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет

Матч против Исландии покажет, на что способен нынешний тренерский штаб «сине-желтых»

Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Футбол | 15 ноября 2025, 22:13 0
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом

Футболистки каталонского гранда добыли победу со счетом 4:0

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16.11.2025, 09:39
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Греция – Шотландия – 3:2. Квалификация ЧМ: шоу в Пирее. Видео голов и обзор
Футбол | 16.11.2025, 13:28
Греция – Шотландия – 3:2. Квалификация ЧМ: шоу в Пирее. Видео голов и обзор
Греция – Шотландия – 3:2. Квалификация ЧМ: шоу в Пирее. Видео голов и обзор
Легенда Динамо: «Этот украинец на голову выше Зинченко»
Футбол | 15.11.2025, 23:37
Легенда Динамо: «Этот украинец на голову выше Зинченко»
Легенда Динамо: «Этот украинец на голову выше Зинченко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
Снова минимальное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла Турции
14.11.2025, 20:59 11
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32
Бокс
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
15.11.2025, 19:10 49
Футбол
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
15.11.2025, 06:42 2
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
15.11.2025, 02:44 2
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
15.11.2025, 00:44
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем