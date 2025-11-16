ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ

В болельщики тернопольской «Нивы» из Первой лиги вывесили плакат в адрес клуба «Эпицентр» во время матча 16-го тура чемпионата против «Черноморца».

Таким образом фанаты отреагировали на последние новости, связанные с «Эпицентром», который планирует прекратить проводить домашние матчи в Тернополе и построить собственную арену в Хмельницком.

«Эпик, уходишь? Ну и п****й», – написали болельщики на баннере.

Напомним, что «Эпицентр» начал выступления в УПЛ на «стадионе имени Романа Шухевича» в Тернополе, поскольку арена в Камянце-Подольском не соответствует нормам высшей лиги.

