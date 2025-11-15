Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
15 ноября 2025, 20:55 |
АНИЩЕНКО: «Пусть не красиво, пусть не идеально, но результат есть»

«Металлист» победил «Металлург» в матче аутсайдеров Первой лиги

АНИЩЕНКО: «Пусть не красиво, пусть не идеально, но результат есть»
Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко подвел итоги победного матча 16-го тура Первой лиги с запорожским «Металлургом» – 1:0.

– Долгожданная домашняя победа. Но мы ребятам говорили перед началом игры, что борьба между командами в нижней части турнирной таблицы отличается от матчей, например, с «Черноморцем». Там, где не то что соперник позволяет много – просто это другие игры.

Сегодня мы ожидали очень-очень много борьбы, что и было: очень непросто, особенно в первом тайме. Соперник закрылся, и «сломать» эту насыщенную оборону было непросто.

Во втором тайме появилось больше пространства и моментов, которыми, к сожалению, мы не воспользовались. Можно было «закрывать» игру минут за 15 до конца матча. Но победа и результат – это самое главное на сегодня.

– Стоит понимать, что в перерыве вы просили команду вытягивать соперника на свою половину поля, чтобы появлялась возможность для быстрых контратак. И гол именно так и был забит?

– Мы много чего просили, но исполнение сегодня, возможно, было не таким качественным. Но еще раз повторяю: пусть не красиво, пусть не идеально, но результат есть. А победа – самое главное.

– Тем не менее, ваши атакующие игроки создали немало моментов и выглядели ярко…

– Да. Если брать предыдущие домашние матчи – тоже было много моментов. Но где голы? Всё решает именно завершение. Когда игроки не только создают, но и реализуют – тогда будут и лучшие результаты.

Металлист Харьков Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Анищенко
Иван Чирко Источник: ФК Металлист
Комментарии
